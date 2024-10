HRPL adere à campanha “Outubro Rosa” com ação educativa ao seu público externo

Em adesão à campanha “Outubro Rosa”, que visa conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de colo do útero, o Hospital Regional Público do Leste (HRPL), em Paragominas, sudeste paraense, promoveu a ação de educação em saúde durante a última semana do mês, voltada para os usuários e acompanhantes na Recepção Central. A iniciativa, organizada pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP), por meio do projeto “Educação e Saúde”, que contou com a presença da enfermeira Josiane Batista, que atuou como facilitadora da ação, além da distribuição de material informativo e brindes aos participantes.

A enfermeira do NEP, Erica Amador, explica que os profissionais da saúde desempenham um papel crucial na sociedade que vai além de tratar doença. Ela conta que, com a educação em saúde, é possível criar uma sociedade mais responsável com o seu autocuidado, informada e saudável.

“No contexto do Outubro Rosa, temos uma missão vital: falar sobre o câncer de mama e colo de útero. Esses tipos de câncer não apenas têm alta incidência entre as mulheres, mas também são os que mais causam mortes no mundo. É fundamental que essa informação seja amplamente disseminada para podermos promover a detecção precoce e salvar vidas”, pontuou.

Aprovação – Para a usuária Marília Porto Lima, de 56 anos, a iniciativa foi muito importante, pois ter acesso às informações sobre sinais de alerta evitaria diagnósticos tardios e agravos.

“Conheço os exames preventivos para esses tipos de câncer, como o PCCU e a mamografia. Não faço eles de forma tão regular, admito, mas sempre que tenho a oportunidade eu faço, porque são importantes formas de prevenção. Nesse sentido, o evento foi muito esclarecedor, aprendi muito sobre os cuidados preventivos e quando buscar ajuda. O HRPL é excelente, todas às vezes precisei dele, fui bem acolhida”, pontuou a dona de casa.

Serviço: O Hospital Regional Público do Leste é um órgão da rede de saúde do Governo do Pará, administrado pelo Instituto Diretrizes, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O HRPL fica localizado na Rua Adelaide Bernardes, s/n, no bairro Nova Conquista, em Paragominas. Mais informações pelo telefone: 0800 5803291.

