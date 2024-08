27ª Feira Pan-Amazônica do Livro é aberta no Hangar em Belém neste sábado (17)

A 27ª Feira Pan Amazônica do Livro e das Multivozes começou. De hoje (17), até o dia 25 de agosto, o Hangar Centro de Convenções da Amazônia, em Belém, recebe uma intensa programação gratuita com atividades culturais, de entretenimento e lazer, incluindo shows, rodas de conversas, saraus, encontros literários, peças teatrais infantis e contação de histórias, além da tradicional comercialização de livros.

A abertura, às 9h – horário em que a feira abrirá em todos os demais dias, contou com a presença da titular da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Ursula Vidal, e dos homenageados desta edição: a mestra de cultura popular Iracema Oliveira e o escritor Juraci Siqueira. Na ocasião, alunos da rede pública e o público em geral já aguardavam para adentrar o Hangar e também participaram do momento simbólico.

Neste dia, a Feira traz para o centro das discussões as Vozes do Clima, reforçando o evento como um espaço de formulações, debates e trocas de saberes. Nós próximos dias, a Feira contempla as Vozes da Poética e do Imaginário, Vozes da Diversidade e Inclusão, Vozes da Democracia e Liberdade, Vozes da Ancestralidade, Vozes da Tecnologia, Vozes da Juventude, Vozes do Escritor Paraense e Vozes da Memória e do Patrimônio.

“Quando nós trazemos essas Vozes, estamos também falando sobre as questões que nos afligem e também sobre tudo que nos significa, que nos identifica. Queremos que as vozes da Amazônia sejam ouvidas pelo Brasil e pelo mundo, no momento em que estamos passando por uma crise climática, e nós sabemos que existem soluções, e boa parte dessas soluções estão aqui na Amazônia com sua gente”, destaca Ursula Vidal.

Felicidade – Na abertura, Juraci se disse honrado por representar a coletividade de escritores do Pará. “É um sentimento de felicidade; estou honrado por esse convite, porque não é apenas em meu nome, mas de toda uma coletividade do meu estado. Fiquei muito feliz em ver o grande público esperando a gente lá fora para entrar na Feira, que é a quarta maior do Brasil e a maior do Norte”, disse.

Iracema Oliveira disse que “o sentimento é de gratidão” por ser reconhecida após quase 80 anos dedicados à cultura, e destacou a importância do Pássaro Junino, da qual é guardiã. “Era justamente disso que precisávamos: levar nosso trabalho e nossa cultura ainda mais longe, para que as novas gerações conheçam o que é o Pássaro Junino. É uma cultura genuína que não existe em nenhum outro lugar, e temos o privilégio de mantê-la viva”.

Doação – A abertura também foi marcada pelo anúncio da doação de materiais de edições anteriores da Feira do Livro, que serão doados para duas creches que promovem responsabilidade socioambiental: o Centro de Acolhimento Pequeninos de Cristo, em Outeiro, e a creche Aprender para Resistir, em Salvaterra. A doação visa apoiar instituições que ensinam as crianças a cuidar da natureza e a serem agentes ambientais. “O nosso compromisso com a sustentabilidade só aumenta. O governo do Estado tem tido um papel protagônico nessa discussão climática e entendemos que a Feira do Livro produz muita cenografia, entre bonecos, lonas, puffs dos espaços infantis. Então nós separamos um material de feiras anteriores para fazer a doação. Essa é uma prática já internalizada e que levaremos para todas as próximas edições”, anunciou a secretária Ursula.

Programação – A programação completa da 27ª Feira Pan Amazônica do Livro e das Multivozes pode ser conferida através do site https://feiradolivroedasmultivozes.com.br/e no Instagram oficial do evento: @feiradolivroedasmultivozes, com conteúdos exclusivos e que diariamente mostrará a programação e os bastidores da Feira. A visitação no Hangar ocorre das 9h às 21h e a entrada é franca.

Texto de Amanda Engelke / Ascom Secult

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação