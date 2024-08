Ao vivo | Remo x Londrina | Série C | 17.08.24

A bola rola neste sábado (17) para mais um confronto decisivo na Série C do Campeonato Brasileiro 2024. O Remo recebe o Londrina em busca de uma vitória que o coloque mais próximo da classificação para a próxima fase. A partida, marcada para as 21h, no estádio Mangueirão, será transmitida pelo Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

O Remo ainda busca a classificação para a próxima fase da Série C, mas a missão se complica a cada rodada. Para garantir um lugar no G-8, o Leão precisa vencer os dois últimos jogos e torcer por uma combinação de resultados dos adversários.

O Londrina chega ao confronto com o Remo após três empates consecutivos, todos sem gols. Apesar dos resultados recentes, o Tubarão está invicto há quatro jogos e possui um retrospecto positivo nas últimas 10 partidas, com apenas uma derrota. Uma vitória sobre o Leão Azul garantirá a classificação do LEC para a próxima fase.