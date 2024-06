A FAPESP abre inscrições para duas mil novas bolsas de Iniciação Científica, Tecnológica e Industrial e no Forma Pará!

Oportunidade imperdível para graduandos e turmas do Forma Pará, são 2.000 novas bolsas para impulsionar a pesquisa científica e tecnológica no Pará. Além de uma bolsa no valor mensal de R$ 700,00 por 12 meses.



As inscrições foram abertas de 29 de maio a 25 de junho, para alunos de graduação e turmas do Programa Forma Pará, bolsas para instituições de ensino superior e instituições científicas, tecnológicas e de inovação sem fins lucrativos.



Um ótima oportunidade para fortalecer sua formação e contribuir para o futuro da ciência e tecnologia no Pará. As bolsas de iniciação científica e tecnológica visam despertar o interesse pela pesquisa científica entre os estudantes de graduação, proporcionando-lhes a oportunidade de participar de projetos de pesquisa em diversas áreas do conhecimento. Essa experiência contribui para a formação de pesquisadores qualificados e para o avanço da ciência e da tecnologia no Pará.

Inscrições:

Exclusivamente online aqui.

Período: 29 de maio a 25 de junho de 2024



Foto: Marcelo Lelis / Ag. Pará