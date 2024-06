Paraense João Gluck Paul é convocado para Seleção Brasileira Basquetebol Sub-18

O atleta paraense que vem brilhando na modalidade de basquetebol no exterior, João Gluck Paul, ala/pivô, está relacionado para integrar a Seleção Brasileira Basquetebol, Categoria Sub 18, a fim de participar da importante Copa América, que acontecerá na Argentina, no mês de Julho. Ele estava relacionado entre os 19 jogadores observados pela Comissão Técnica da Seleção Brasileira, onde somente 12 seriam integrados para Seleção Brasileira.

As escolhas passaram por um período de treinamentos fortíssimos relacionados a parte física e técnica. E João Gluck Paul mostrou garra e determinação, garantindo sua vaga de modo merecedora pelo trabalho desenvolvimento durante o período dos treinamentos.

Entusiasmado pela aprovação da convocação pelos integrantes da Comissão Técnica do Selecionado Brasileiro, comunicou seus familiares, sobretudo, os seus pais Luciana Gluck Paul e Ricardo Gluck Paul, que estão sempre acompanhando a caminhada vitoriosa do filho.

Os genitores ficaram muitos alegres pela convocação do João Gluck e também pelo fato de representar o basquete paraense, onde ele começou a carreira vitoriosa atuando pelas categorias do Paysandu.

Os treinamentos exigiram bastante dos 19 atletas convocados, eram a vontade de todos conquistar suas vagas e isso fazia que os treinos chegassem a ser uma disputa acirrada, ou seja, uma decisão de títulos proporcionando lances empolgantes elogiados pela Comissão Técnica.

Por outro lado, eis os 12 jogadores que farão parte da Seleção Brasileira Sub-18, visando a Copa América: João Gluck Paul, Diego Alves, Pedro Pastre, Patrick Otey, Júnior Keem, Zion Sampaio, Matheus Monteiro, Thaylor Gabriel, Gustavo Guimarães, Gabriel Ferreira, Mathias Alessanco e Eurico Bório.

Detalhe: o paraense sempre gostou do número treze, e continuou optando na Seleção Brasileira pelo mesmo número da sorte em sua caminhada vitoriosa da vida. Atualmente, João Gluck, atua na cidade de Múrcia, Espanha, defendendo a equipe da UCAM.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar