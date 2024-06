Prefeitura de Belém abre Processo Seletivo para 500 vagas na área da educação

A prefeitura de Belém anunciou o edital 002/2024-PMB/Semec referente ao Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de 500 profissionais.

São vagas para o ensino fundamental, médio e superior, incluindo vagas para o grupo Magistério da Secretaria Municipal de Educação (Semec).

O certame abre vagas para as funções: brailista; oficineiros – mestre de saberes; professor licenciado pleno; técnico pedagógico; piloto de lancha; ajudante de lancha; tecnólogo ou bacharel em agroecologia.

Os interessados em participar do processo seletivo devem realizar as inscrições no site www.belem.pa.gov.br, seguindo as orientações detalhadas no edital.

Foto: Tatiana Moto – Ascom Semec