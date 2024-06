Abertura do Arraial Tamo Junto e Misturado de Belém ocorre na quinta-feira, 13

A programação rica e variada da Praça Waldemar Henrique inclui quadrilhas, grupos de boi, toadas, parafolclóricos e carimbó, com uma decoração deslumbrante que promete encantar a todos. O evento começa com o levantamento do mastro pelo Arraial do Pavulagem, às 17h, no dia 13, e segue com apresentações de quadrilhas no Piano Palco e grupos culturais na Cuia Acústica, até o dia 23 de junho.

Nesta segunda-feira, 10, a Prefeitura de Belém, junto com a Fumbel e outras secretarias, realizou mais uma visita técnica à praça, que será o palco para 35 quadrilhas e 55 grupos da I Mostra Cultural. As apresentações ocorrerão em dois períodos, primeiro de 13 a 16 e na semana seguinte, de 20 a 23 de junho, alternando as atrações entre os dois palcos, para garantir que o público possa aproveitar ao máximo.

A Defesa Civil Municipal de Belém, em parceria com a Fumbel, estará presente com voluntários e funcionários para prestar os primeiros socorros aos brincantes. “Aquele brincante que tiver alguma torção, alguma lesão ou que venha a passar mal, que precise de um primeiro atendimento, cabe à Defesa Civil, a partir do seu corpo técnico, dar esse primeiro atendimento. Depois, se necessário, fazemos o deslocado para um posto da Sesma, onde tem um médico, enfermeiro e técnico de enfermagem para fazer uma avaliação mais completa”, explica o presidente da Defesa Civil de Belém, Claudionor Corrêa.

Programação também no distrito

Este ano, o arraial se expande para Outeiro, onde haverá programação especial, nos dias 22, 29 e 30 de junho. Já a II Mostra Cultural de Pássaros Juninos e Cordões de Bichos será realizada no Memorial dos Povos, de 27 a 30 de junho, das 8h às 20h, ocupando a Sala Multiuso Vicente Salles.

Em resposta aos pedidos dos quadrilheiros, o Tamo Junto e Misturado deste ano não contará com arquibancadas para o público em geral, para facilitar a montagem dos espetáculos. No entanto, a Prefeitura de Belém garantirá uma arquibancada para acessibilidade.

“Este ano, toda a gestão do arraial está sendo feita de forma compartilhada, um formato que já deu muito certo também no carnaval. E nesse momento, estamos numa visita técnica, checando todos esses detalhes e já finalizando a decoração com essa equipe maravilhosa de Augusto Corrêa. Estruturamos a Praça Waldemar Henrique, para realizar uma grande festa, com toda tranquilidade e qualidade que todos merecemos”, afirma Inês Silveira, presidente da Fumbel.

Decoração traz a experiência de Augusto Corrêa

Bandeirinhas, balões e enfeites típicos, formatos e cores que hipnotizam a gente, mas que principalmente ajudam a criar essa atmosfera festiva e alegre da época. Além de tradição, toda essa decoração junina acaba se tornando também uma forma artística e criativa de expressar e promover a arte e a cultura popular. E tem gente se especializando nisso.

“Esse trabalho a gente já faz há muitos anos, no nosso Festival Juninho, que acontece todos os anos em Augusto Corrêa, que são cinco noites de festas. E dos anos que foram se passando, a gente começou a melhorar cada vez mais a decoração. E aí acabamos sendo convidados a fazer isso aqui. Já é o segundo ano que a gente está aqui em Belém, decorando a Praça Valdemar Henrique. Estamos muito felizes, pois é o nosso trabalho sendo reconhecido no Estado, então pra gente é muito gratificante”, diz o secretário de Cultura de Augusto Corrêa, Célio Ferreira, que esteve nesta manhã na praça, junto com a Fumbel.

Programação geral

>> 13, 14, 15 e 16/06: Concurso de Quadrilhas e Misses: 1ª fase eliminatória – 18h às 01h30.

Local: Piano Palco. Praça Waldemar Henrique;

>> 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 23/06 – Mostra Cultural I: Boi Bumbá, Carimbó, Parafolclórico e Toada – 18h às 01h30.

Local: Cuia Acústica. Praça Waldemar Henrique;

>> 18/06 – Concurso de Quadrilhas e Misses: Apuração da 1ª fase eliminatória – 16h.

Local: Sala Multiuso Vicente Salles. Memorial dos Povos;

>> 20, 21 e 22/06 – Concurso de Quadrilhas e Misses: 2ª fase eliminatória – 18h às 1h30.

Local: Piano Palco. Praça Waldemar Henrique;

>> 23/06 – Concurso de Quadrilhas e Misses: Apuração final e Premiação – 16h.

Local: Piano Palco. Praça Waldemar Henrique;

>> 27, 28, 29 e 30/06 – Mostra Cultural II: Pássaros Juninos e Cordões de Bicho. 8h às 20h.

Local: Sala Multiuso Vicente Salles. Memorial dos Povos;

>> 13, 23 e 30/06 e 07/07 – Arrastão do Arraial do Pavulagem. 8h às 15h.

Local: Cuia Acústica. Praça Waldemar Henrique.

Texto: Luciana Medeiros

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Fumbel