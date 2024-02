Remo empata com o São Francisco e Ricardo Catalá é demitido pela diretoria azulina

Foi uma verdadeira noite de terror no Estádio Evandro Almeida, o Baenão. Um Clube do Remo irreconhecível, desencontrado, sem finalizações, com um clima pesado e uma torcida que, a todo instante, se revoltava mais e mais em não ver resultados depois de tantos treinamentos e ainda azeda com a saída precoce do time na primeira fase da Copa do Brasil, em Roraima. O Leão Azul, na noite chuvosa desta quarta-feira, 28, encarou o Leão de Santarém, o São Francisco, em partida válida pela sexta rodada do campeonato Paraense de Futebol Profissional, que se encerrou com um ponto para cada um, de vez que as equipes empataram em 1 a 1.

O resultado, que já era esperado, aconteceu. A diretoria azulina demitiu, há poucos instantes, o técnico Ricardo Catalá. O Clube do Remo agradeceu o profissionalismo, a honestidade e a dedicação do técnico, mas ponderou que a situação era insustentável. Agora, o Leão está à procura, no mercado, de um novo treinador para seguir na temporada, que ainda tem o Brasileirão da Série C e a Copa Verde.

Na noite de hoje, o Remo buscava alcançar a liderança do Parazão.

Ricardo Catalá, 41 anos, deixa o Clube do Remo com apenas 55% de aproveitamento e sem nenhum título. Quando a partida se encerrou, ele deixou o campo de forma melancólica, solitário.

No jogo da noite de hoje, o Remo repetiu erros defensivos, sofreu um gol aos 8 minutos do primeiro tempo e não conseguiu buscar ao menos o empate, que já garantiria a classificação e a cota de R$ 945 mil. A partida terminou 1 a 0 para o Porto Velho, de Rondônia – Estado que até então nunca havia tudo um representante na segunda fase da Copa do Brasil. Para o Fenômeno Azul, foi um acinte.

NÚMEROS

Ricardo Catalá teve, no Remo, quatro derrotas, 30 gols marcados, 15 sofridos e as disputas daSérie C 2023, Parazão e Copa do Brasil 2024.

COTAÇÕES

Estão sendo cogitados, nos bastidores da Toca do Leão, os nomes dos treinadores Adílson Batista, Paulo Bonamigo, Dado Cavalcanti, Jorginho, Lisca e Mazola Júnior.

PANORAMA

O São Francisco segue na lanterna, com riscos de rebaixamento para a Segundinha. O Clube do Remo está com situação complicada, agora com 14 pontos, longe da liderança do Parazão.

Ficha técnica

Clube do Remo x São Francisco

Campeonato Paraense – 6ª rodada

Data: quarta-feira (28)

Hora: 20h

Local: Estádio Evandro Almeida, o Baenão

Clube do Remo

Marcelo Rangel, Thalys, Ligger, Ícaro, Nathan, Henrique, Jaderson, Camilo, Felipinho, Marco Antônio, Ribamar

Técnico: Ricardo Catalá

São Francisco

Gustavo Chaves, Ramonzinho, Bruno Costa, Erik, Negueba, Camilo, Mauro Ajuruteua, Diego Borges, John Kennedy, André Rosa, Darilson PH

Técnico: Samuel Cândido

Imagem: Samara Miranda/Agência Remo