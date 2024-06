Líder do grupo terrorista Hamas é morto em confronto com Israel

O grupo terrorista Hamas informou na segunda-feira (10) que um dos comandantes da milícia, identificado como Mohammed Jaber Abdo, morreu em confronto com forças israelenses em uma aldeia nas proximidades de Ramallah, na Cisjordânia. Outros três militantes do Hamas também foram mortos.

Uma declaração conjunta do Exército e da polícia israelense, emitida também nesta segunda, disse que as forças secretas rastrearam um suspeito procurado por um ataque a um assentamento judeu.

O comunicado também apontou que o homem estava em um complexo com outros três suspeitos e que as forças abriram fogo quando eles tentaram atropelá-los com um carro e fugir.

Fonte: Pleno news/Foto: EFE/ Mohammed Saber