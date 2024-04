Ex-motorista de Fábio Jr. pede indenização de mais de R$600 mil por 19 anos de trabalho supostamente irregular

Um antigo colaborador de Fábio Jr. acionou a justiça, reivindicando reparação por danos morais através do Tribunal do Trabalho localizado em Barueri. O motorista, Alex Aparecido, está solicitando uma compensação de R$650 mil por horas extras e pela ausência de formalização do seu emprego.

De acordo com o reportado pelo jornalista Daniel Nascimento, Alex iniciou seu trabalho como condutor para o cantor no dia 1º de fevereiro de 2003. Ele relata que não lhe foram pagas as contribuições ao INSS, FGTS e que não houve registro formal em sua carteira profissional durante o período trabalhado. Ele menciona que foi desligado sem motivo em fevereiro de 2022, ao ser informado por terceiros sobre sua dispensa ao chegar para trabalhar.

O ex-motorista alega ainda que realizava tarefas além das suas responsabilidades, como atuar como assessor de eventos, segurança e estar constantemente disponível para a família de Fábio Jr., inclusive em assuntos particulares como viagens, entre outros.

Consta no processo que ele tinha que estar à disposição do cantor a qualquer momento, incluindo ajudar na manutenção do veículo utilizado. Dois anos após ser demitido, ele iniciou uma ação legal contra o músico, e o caso está sendo processado pelo sistema judiciário de São Paulo.

