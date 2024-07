Praia de Mosqueiro recebe ação de limpeza e educação ambiental

A Guamá Tratamento de Resíduos, empresa responsável pelo aterro sanitário de Marituba, realizará, nos dias 27 e 28 de julho, a segunda edição do projeto “Ecoverão: cuidar do lixo é a nossa praia”. O objetivo é levar educação ambiental e mutirões de limpeza aos balneários do Pará. O local escolhido para as ações este ano é a praia do Farol, em Mosqueiro, distrito de Belém.

Das 8h às 15h, voluntários da Guamá farão um mutirão de limpeza na praia, distribuindo sacos recicláveis aos banhistas. Também será instalado um ponto de coleta seletiva de recicláveis e uma tenda com jogos e brincadeiras para crianças, distribuição de brindes sustentáveis e informações sobre preservação dos ecossistemas, aterros sanitários, compostagem caseira e gestão de resíduos. O Ecoverão deste ano terá parceria com o Instituto Alachaster e com o Aquatona, um projeto de extensão da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) que também realiza conscientização ambiental e limpeza em praias e orlas do Pará.

Ao final da ação, os resíduos recicláveis serão encaminhados para cooperativas parceiras, enquanto os não recicláveis seguirão para o destino ambientalmente correto no aterro sanitário de Marituba. “Escolhemos o último final de semana porque costuma ser um dos mais movimentados da temporada de verão no Pará. É uma forma de contribuirmos com a preservação dos ecossistemas e de mostrarmos à população que todos nós temos um papel importante na gestão dos resíduos em nossa cidade”, afirma Wagner Cardoso, gerente da Guamá.

DADOS

Pesquisadores do Projeto MICROMar, da Universidade de São Paulo (USP), investigaram o nível de poluição plástica na costa brasileira. Os primeiros resultados, divulgados este ano no Jornal da USP, indicam que os microplásticos já estão poluindo fortemente as praias do país.

De acordo com a publicação, no Brasil, a taxa de reciclagem de plástico é de 1,3%, abaixo do nível mundial, que é de 9%. O país ocupa a 4ª posição no ranking dos países que mais produzem lixo plástico no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Esse plástico, quando descartado diretamente nas águas, pode causar danos à saúde e aos biomas aquáticos.

SOBRE A GUAMÁ

Desde 2015, a Guamá Tratamento de Resíduos opera o aterro sanitário que recebe e trata o lixo doméstico de Belém, Ananindeua e Marituba. Por dia, a unidade recebe até 1500 toneladas de resíduos, que são encapsulados por mantas impermeáveis e isolados do contato com o meio ambiente.

Além do acondicionamento correto do lixo doméstico, a unidade é equipada com uma Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), um parque de osmose reversa, um sistema de queima controlada do biogás e uma usina termoelétrica. São tecnologias modernas que evitam a contaminação da água, ar e solo, transformando o chorume em água limpa e os gases da decomposição orgânica em energia elétrica.

A usina termoelétrica do aterro sanitário de Marituba está em operação desde 2023, com potência instalada de 1,14 MW, o equivalente ao consumo médio mensal de até 10 mil pessoas. É a primeira usina do Pará a transformar o chamado biogás em energia elétrica limpa.

Imagem: Divulgação