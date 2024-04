Ação integrada resulta na prisão de dois membros de organização criminosa na Região Metropolitana

O trabalho conjunto das polícias Civil e Militar no âmbito da operação “Castelo de Cartas” avançou neste final de semana, 6 e 7, com duas prisões importantes para desarticulação do crime organizado na Região Metropolitana de Belém. A ação integrada é um desdobramento da operação “Ory”, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).

A primeira prisão ocorreu na tarde de sábado (06) em um residencial localizado na estrada Velha do Outeiro, pela equipe de policiais da Delegacia de Polícia Civil do Tenoné e militares do 10º Batalhão de Polícia Militar. O acompanhamento policial do investigado estava sendo realizado há duas semanas, e ao ser localizado, ele reagiu à prisão, agredindo fisicamente um policial militar, mas foi imediatamente contido e preso, sendo conduzido à Delegacia do Tenoné para as medidas administrativa referente ao cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário.

O preso ocupa atualmente um cargo de liderança na organização criminosa nas praticas criminosas em bairros da RMB. Após as providências, de praxe, foi encaminhado ao Sistema Prisional Estadual.

A segunda prisão, foi efetuada na tarde deste domingo (07), no bairro do Tenoné, após a intensificação do trabalho investigativo dos núcleos de inteligência das Polícias Militar e Civil que confirmaram a localização deste integrante do grupo e tiveram êxito na prisão. Segundo as investigações, o alvo tinha envolvimento com homicídios, tráfico de drogas e a agressão contra um agente de segurança.

As duas prisões ocorridas são fundamentais para o avanço das investigações e enfraquecimento das práticas criminosas no distrito de Icoaraci, no bairro do Tenoné e adjacências.

Para o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, com estas prisões importantes do final de semana haverá enfraquecimento das ações criminosas nas áreas de atuação.

“Graças ao exitoso trabalho investigativo e de inteligência das polícias civil e militar da delegacia do Tenoné e de policiais do 10º Batalhão de Polícia Militar, foi possível a localização dos envolvidos em grupos criminosos que atuavam na região do Tenoné e Icoaraci. Nosso foco maior é a desarticulação desses grupos, visando o enfrentamento da criminalidade e principalmente as prisões de participantes desses grupos. Assim, garantimos a paz social da população”, ressaltou Machado.

O trabalho integrado das forças de segurança segue para que outros envolvidos em grupos criminosos sejam identificados e localizados, na região metropolitana e também no interior do estado, como ocorreu recentemente na cidade de Abaetetuba.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcelo Seabra/Ag Pará