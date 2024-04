Começa amanhã a FIDAE, grande evento aeroespacial da América

Começa amanhã, 9 de abril, e vai até o domingo, 14, a 23ª edição da Feria Internacional del Aire y del Espacio, a FIDAE 2024, Exposição Aeroespacial, de Defesa e Segurança com maior trajetória e reconhecimento da América Latina, que será realizada na zona norte do Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez, em Santiago, Chile.

Com 44 anos de existência, a FIDAE de 2024 tem a presença confirmada de 30 países e mais de 300 empresas. Além disso, haverá Delegações Oficiais de 21 países; cerca de 700 jornalistas e observadores (spotters) credenciados, e diversas aeronaves e helicópteros em exposição, o que atesta a sua relevância e reconhecimento como plataforma comercial eficaz global.

O evento terá a presença dos mais altos representantes dos Ministérios da Defesa, Forças Armadas, Embaixadas, Governos, Ordem e Segurança da Argélia, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, Equador, Egito, França, Alemanha, Honduras, Itália, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Coreia do Sul, Suécia, Ucrânia, Estados Unidos e Uruguai, entre outros.

As principais empresas dos Estados Unidos, Espanha, França e Brasil, entre outras, exporão os seus mais recentes desenvolvimentos e inovações, nas áreas Aeroespacial, de Defesa e Segurança. Isso proporcionará à exposição oportunidades e soluções reais de negócios para os clientes.

Neste sentido, expositores nacionais e estrangeiros apresentam o seu portfólio de produtos e serviços aos clientes e às diversas delegações presentes. Com isso, a FIDAE se tornará mais uma vez um verdadeiro polo comercial, que reunirá oferta e demanda em uma infraestrutura e ambiente especialmente pensados para um evento dessa magnitude, contando até o momento com mais de 11.800 metros quadrados de extensão.

Este prestigioso evento internacional fortalece os laços de colaboração, oferece oportunidades para explorar novas alianças e se torna uma verdadeira ponte entre a Força Aérea Chilena e o público. Além disso, a sua materialização contribui para posicionar e melhorar a imagem do país, a par do desenvolvimento nacional.

A FIDAE é um evento multissetorial, abrangendo as áreas de: Aviação Civil e Comercial; Defesa; Equipamentos e Serviços Aeroportuários; Segurança Interna; Manutenção de Aeronaves; e Tecnologia Espacial. Este último é um ator relevante e fundamental nesta vigésima terceira edição devido ao desenvolvimento do Sistema Espacial Nacional do Chile. O segmento de Veículos Aéreos Não Tripulados (UAV / RPAS) e a Cibersegurança também estarão presentes.

O evento internacional contará com uma Feira Comercial e uma Feira Aérea geral. De terça-feira, 9, a sexta-feira, 12, haverá uma abordagem mais profissional, onde só será permitida a entrada de maiores de 18 anos. No fim de semana, será aberto ao público em geral, tornando-se um evento familiar.

Aeronaves de todos os tipos e shows acrobáticos de classe mundial estarão em exibição. Haverá também atrações terrestres, exposição de aeronaves em pátio, feira de tecnologia, quadra de drones, entre outras atrações.

A Embraer apresentará o seu maior avião comercial, o E195-E2, e com uma pintura bastante exótica. O Profit Hunter, de matrícula PR-ZIQ, é a mais recente versão das pinturas de animais de caça que a Embraer tem utilizado nas aeronaves E2. A roupagem Tech Eagle, que é uma águia robótica, com pintura principalmente preta e azul clara, apresenta um belo ar tecnológico.

Além disso, o emprego de meios aéreos na proteção da Amazônia e a soberania de fronteiras será o tema de um fórum organizado pela Embraer na feira, e outros equipamentos, como o A-29 Super Tucano e o KC-390 da Força Aérea Brasileira, estarão em exposição.

A Boeing vai expor um 737 MAX da companhia aérea dominicana Arajet e destacar os produtos de defesa P-8, T-7, CH-47 e ScanEagle. Já a companhia aérea norte-americana Delta Air Lines e o Grupo LATAM levarão seus grandes jatos para exibição.

Por parte da Airbus, a fabricante prevê a exposição do A350-1000, do A330-200 MRTT, do C295 MPA da Marinha do Chile, do H125 da Marinha do Chile e outro dos Carabineros, do H135 da PDI – Policía De Investigaciones De Chile e do H145.

A Saab apresentará suas soluções em defesa antiaérea, vigilância, combate terrestre, treinamento e simulação, entre outras. Diversas empresas dos mais variados segmentos também estarão presentes com seus produtos e serviços.

A Esquadrilha da Fumaça do Brasil e a Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones do Chile farão suas tradicionais demonstrações que encantam a todo o público, o avançado caça F-22 dos Estados Unidos e outros caças do Chile espalharão seus estrondos no local e várias outras atrações civis e militares abrilhantarão o céu da FIDAE 2024.

O AEROIN estará presente em mais esta edição do evento. Para acompanhar todas as notícias sobre a FIDAE 2024, clique clique aqui.

Imagem: AEROIN