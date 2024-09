Escola Tancredo Neves, de Ananindeua, é destaque no Ranking Nacional da Educação

A Escola Técnica Estadual “Tancredo Neves”, sediada no município de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, ainda comemora a colocação do 4º lugar obtido com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), com 4,8% deste ano, superando inúmeras escolas técnicas do Estado, e ainda garantiu o 10º lugar entre todas escolas estaduais vinculadas a Belém e também a Ananindeua.

Outra a grande performance conquistada pela Escola Tancredo Neves, diz respeito à premiação da maior nota relacionada entre as escolas estaduais no município de Ananindeua. O Estado do Pará, ante os esforços do governador Helder Barbalho, deu um salto muito alto na história do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil. A colocação geral perante ao IDEB era de 26º e caiu para a 6ª posição no ranking da educação.

Em razão dessas conquistas, toda equipe gestora da Escola Tancredo Neves recebeu uma comunicação elogiada, enviada pela Secretaria de Estado de Educação, a qual está assim: “Equipe Gestora, este sucesso é fruto também do trabalho dedicado, da visão estratégica e do compromisso inabalável de cada uma de vocês, Kémila Freitas (Diretora) e Josainy Gavinho (Vice-diretora). Liderar com excelência, sempre focando no melhor para os nossos alunos, faz toda a diferença. Vocês são a força motriz por trás desta conquista, e temos orgulho de tê-las na nossa escola” diz ofício da Seduc.

HOMENAGEM

Atendendo a cordial convite formulado pela Diretoria da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB/Belém), à frente presidente Tânia Barbosa, os alunos, professores e diretoras da Escola Técnica Tancredo Neves serão recepcionados pelos integrantes da diretoria do clube bancário, no próximo domingo, 22, na sede campestre, pelos feitos conquistados junto ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB.

Imagem: Divulgação