Ações positivas do Detran são destaque na abertura nacional da campanha Maio Amarelo, em Brasília

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) esteve presente na abertura da 11ª edição da campanha Maio Amarelo, realizada na manhã desta quinta-feira (2) na sede do Ministério dos Transportes, em Brasília. A diretora-geral do órgão, Renata Coelho, foi uma das convidadas para apresentar as principais ações do governo paraense para a melhoria do trânsito e qualidade de vida da população.

“A gestão estadual vem priorizando a mobilidade e a segurança no trânsito em um dos maiores estados da federação e os investimentos em infraestrutura, tecnologia, valorização dos trabalhadores e, com destaque, na educação, tem transformado positivamente a realidade paraense”, destacou Renata.

A comitiva do Detran paraense também contou com servidores das áreas de educação e fiscalização. Os setores contribuíram significativamente para a segurança no trânsito, com destaque as ações realizadas em Salinópolis. A cidade paraense é o local onde mais foram aplicados testes etilômetros, para verificar se motoristas consumiram álcool antes de dirigir.

“Em Salinópolis, os índices mostram que a grande maioria dos motoristas tem respeitado a lei seca. Isso é fruto de um intenso trabalho de fiscalização com tolerância 0 para o consumo de álcool. Graças a esse compromisso, em Salinópolis, não houve registro de mortes por acidentes de trânsito durante as operações sazonais, como carnaval e de férias escolares, nos últimos 3 anos”, afirmou a diretora-geral.

Programação Maio Amarelo

Durante todo o mês de maio o órgão estará em diversas frentes realizando ações nas vias, escolas e empresas, enfatizando principalmente a responsabilidade de cada cidadão por um trânsito melhor, enfatizando os fatores de risco no trânsito, principalmente o uso do capacete.

Neste ano a campanha nacional tem como tema “A paz no trânsito começa por você” e terá ações desenvolvidas por todos os órgãos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT) em todo o Brasil. O tema ressalta principalmente a responsabilidade de cada cidadão por um trânsito melhor, chamando o protagonismo e a responsabilidade de cada pessoa por um trânsito melhor.

A campanha Maio Amarelo ocorre em todo o Brasil para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, além debater a segurança viária e mobilizar a sociedade para a conscientização sobre redução de acidentes no trânsito.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação