Luciano Hang envia helicópteros para o Rio Grande do Sul

Nesta quinta-feira (2), o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, enviou dois helicópteros para ajudar a Defesa Civil do Rio Grande do Sul no trabalho feito em função das tempestades que levaram o estado a decretar situação de calamidade esta semana.

A ação de Hang foi divulgada nas redes sociais. A publicação diz ainda que a inauguração da loja em Santa Rosa (RS) foi adiada para o próximo sábado (4).

Luciano também viajará para o estado para ver a situação e ajudar no que for necessário.

– Enviamos dois helicópteros na manhã desta quinta-feira, para auxiliar à Defesa Civil no que for preciso e também adiamos a inauguração da Havan Santa Rosa (RS) para o dia 4 de maio. Luciano Hang também se deslocará até o estado para ver in loco a situação e ajudar o povo gaúcho no que for necessário. Torcemos para que este momento passe o mais rápido possível, que prevaleça a força e grandeza do povo gaúcho. Estamos com vocês – diz o texto.

