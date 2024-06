Ao Vivo | Paysandu x Operário -PR | Brasileirão Série B | 30.06.24

O Papão da Curuzu recebe o Operário-PR em um duelo eletrizante pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, neste domingo (30), às 16h, no Estádio Banpará Curuzu. Acompanhe ao vivo em todas as redes sociais do Grupo Marajoara, Rádio e TV Marajoara e A Província do Pará.

O Paysandu chega embalado após uma série de bons resultados, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos cinco jogos. A equipe paraense busca se consolidar na parte de cima da tabela e sonha em conquistar a liderança da competição.

Já o Operário-PR vem em alta após uma sequência de 4 vitórias consecutivas. O Fantasma ocupa a vice-liderança da Série B e promete dar trabalho ao Papão em busca de manter a boa fase.

