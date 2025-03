Alerta de Calor: Temperaturas Acima da Média até o Próximo Domingo (9)

A onda de calor que assola o país persiste, impulsionada por um bloqueio atmosférico que impede o avanço de frentes frias, mantendo as temperaturas elevadas.

A onda de calor que assola diversos estados brasileiros, impulsionando temperaturas recordes, deve se estender até o domingo, 9 de março, conforme previsão da Climatempo.

Inicialmente, a expectativa era de que o calor intenso diminuísse logo após o Carnaval, em 5 de março. No entanto, a persistência de um bloqueio atmosférico que impede o avanço de frentes frias sobre o país alterou a previsão, prolongando o período de temperaturas elevadas.

Os bloqueios atmosféricos impedem a chegada de frentes frias em grande parte do território nacional. Essa situação não só impede a queda das temperaturas, mas também intensifica o calor, pois a ausência de nuvens impede a proteção contra a radiação solar.

A semana começou com recordes de calor em duas capitais brasileiras: São Paulo e Curitiba. Na capital paulista, a temperatura máxima atingiu 34,8°C, estabelecendo o recorde para o mês de março, e com o mês ainda em seu início. Já Curitiba registrou o dia mais quente do ano no domingo (2), com 32,6°C.

O que é uma onda de calor?

Uma onda de calor é caracterizada por um período prolongado, de dias ou até semanas, em que as temperaturas em uma vasta área permanecem significativamente acima da média para a época do ano. A Organização Meteorológica Mundial define uma onda de calor quando as temperaturas se mantêm 5°C acima da média por pelo menos cinco dias consecutivos.

