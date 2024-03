ALERTA: Inmet prevê nova onda de tempestades no Sul do Brasil durante a semana; VEJA PREVISÃO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para uma nova onda de tempestades na Região Sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul, até a próxima quarta-feira, 20. Segundo a previsão, são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de rajadas de vento acima dos 70 quilômetros por hora (km/h), além da possibilidade de queda de granizo.

Essas chuvas são resultado do deslocamento de novas áreas de instabilidade que avançam da fronteira do Brasil com o Uruguai. O relatório divulgado pelo Inmet alerta para acumulados de chuva que podem superar os 200 milímetros (mm) em áreas do centro e centro-oeste gaúcha, enquanto nas demais regiões do Rio Grande do Sul e na faixa entre Santa Catarina e o Paraná, as precipitações podem ultrapassar os 100 mm.

Além disso, a partir de quarta-feira, uma frente fria está prevista para reforçar as áreas de chuva, e uma massa de ar frio pode provocar o declínio nas temperaturas, especialmente ao longo da quinta-feira, 21.

A população da Região Sul deve ficar atenta e se preparar para os possíveis impactos causados por essas condições meteorológicas adversas, seguindo as orientações dos órgãos competentes e tomando as medidas de precaução necessárias.

Com informações da Revista Oeste e Agência Estado.

