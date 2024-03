Sespa vai à Praça da República com serviços e orientações sobre saúde renal

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, realizou neste domingo (17) uma ação sobre saúde renal, em alusão ao Dia Mundial do Rim – 14 de Março. A ação, realizada na Praça da República, em Belém, das 8h às 13h, ofereceu serviços, orientações sobre saúde, exames e consultas com nefrologistas (especialistas que tratam doenças renais).

A programação incluiu ainda triagem em Enfermagem, vacinação, testes rápidos para detecção de infecção sexualmente transmissível (IST), auriculoterapia, avaliação e orientação nutricional, cadastro para obtenção de serviços e utensílios de saúde, agendamento de mamografia, de exame preventivo de colo de útero e de consulta e exames de rotina.

O coordenador Estadual de Saúde do Homem, Diego Cutrim, enfatizou a importância da campanha: “O nosso carro-chefe hoje é o atendimento com os nefrologistas, que vão encaminhar os pacientes para a atenção especializada, caso necessário. Mas nós também contamos com a parceria de várias coordenações oferecendo serviços de saúde para a população”, disse Diego Cutrim.

“O rim é um órgão que não dá sintoma e pode evoluir com insuficiência renal, necessidade da diálise ou do transplante renal, além de aumentar o risco de óbito por causas cardiovasculares, como infarto ou AVC. Nessa campanha, nós explicamos sobre os principais fatores de risco para a doença renal, como hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, sedentarismo e cálculo renal. Também dosamos a creatina capilar nos pacientes de maior risco e encaminhamos para acompanhamento da nefrologista na Policlínica”, informou a médica nefrologista Cristina Lupatini.

Texto: Jamille Leão – Ascom/Sespa

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação