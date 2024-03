Parceria entre governos estadual e federal capacita quase mil em recondicionamento de eletroeletrônicos

Cerca de 850 alunos qualificados pelo Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC), em Belém, receberam nesta segunda-feira, 11, certificados de capacitação em recondicionamento de equipamentos eletroeletrônicos e descarte correto de resíduos eletrônicos. O ato ocorreu em evento no Hangar – Convenções & Feiras da Amazônia e foi uma iniciativa do Ministério das Comunicações (MCom) organizada com o apoio do governo do Estado.

Durante a agenda, foram ainda doados mil computadores para serem destinados a Pontos de Inclusão Digital (PIDs) em diferentes locais do estado. Para o governador Helder Barbalho, presente à cerimônia, trata-se de uma agenda positiva viabilizada pelas duas esferas de governo.

“Importante oportunidade de reaproveitamento de máquinas e equipamentos que podem ser utilizados em escolas, em centros comunitários, em em uso da comunidade, associado à formação e qualificação de mão de obra. Fundamental que nós possamos dar oportunidade de ensino, de conhecimento para que estas pessoas possam estar preparadas para o mercado de trabalho, para acessar o emprego, para abrir um pequeno negócio, portanto uma agenda positiva do governo federal produz aqui em parceria com o governo federal”, declarou o chefe do Executivo paraense.

Sobre – Centros de Recondicionamento de Computadores (CRCs) são espaços físicos adaptados para o recondicionamento de equipamentos eletroeletrônicos, realização de cursos e oficinas e de descarte correto de resíduos eletrônicos.

O local foi entregue em abril do ano passado e recebeu investimentos do Ministério das Comunicações de cerca de R$ 1,4 milhão.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará