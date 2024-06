Ministro do Turismo anuncia ações para preparação da COP 30 em Belém

Nos próximos dias 17 e 18 de junho, em Belém, o ministro do Turismo, Celso Sabino, cumprirá uma extensa agenda envolvendo ações de preparação da região para a COP 30. Na segunda-feira, 17, às 11h30, juntamente com a Embratur e a Caixa Econômica Federal, o ministro vai participar da assinatura de um protocolo de intenções para fortalecer o turismo de base comunitária em todo o país, de forma sustentável e focada em ações climáticas.

Já na terça-feira, 18, às 9h, Celso Sabino estará presente em uma Rodada de Negócios com representantes de bancos públicos, privados e do trade turístico. O objetivo do evento, promovido pelo MTur e a Secretaria Extraordinária para a COP 30, é facilitar o acesso de empreendedores a linhas de financiamento para aprimorar a infraestrutura turística da região.

As duas agendas acontecerão na sede da SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia) na capital paraense. Nas duas ocasiões, o ministro atenderá a imprensa no local.

SERVIÇO:

Assinatura de Protocolo de Intenções entre MTur, Embratur e Caixa Econômica Federal

Data: 17/06/2024

Horário: 11h30

Endereço: SUDAM Belém – Tv. Antônio Baena, 1113 – Marco, Belém – PA

Rodada de Negócios entre empreendedores turísticos e bancos públicos e privados

Data: 18/06/2024

Horário: 9h

Endereço: SUDAM Belém – Tv. Antônio Baena, 1113 – Marco, Belém – PA

Imgem: Ascom/MTur