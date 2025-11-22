sábado, novembro 22, 2025
POLÍTICA

Alexandre de Moraes cancela visitas de Tarcísio, Castro e outros ao ex-presidente Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o cancelamento de todas as autorizações de visitas concedidas quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estava em prisão domiciliar. O ex-chefe do Executivo foi preso preventivamente na manhã deste sábado (22), por risco de fuga.

Entre as visitas agora canceladas estavam a dos governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). Também havia autorização para a visita à Bolsonaro do secretário de Segurança Pública de São Paulo Guilherme Derrite (PP-SP).

As únicas visitas autorizadas desde já são a dos advogados e da equipe médica que acompanha o tratamento do ex-presidente.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News

