Alok retorna ao Pará para agitar Festival do Abacaxi e fortalecer ações sociais

O DJ Alok volta ao Pará em 2025 com tudo: será uma das atrações principais do 43º Festival do Abacaxi, que acontece no Ecoparque do Cafezal, em Barcarena. O festival vai de 25 a 28 de setembro e promete uma programação intensa, com shows nacionais, projetos culturais e incentivo a causas sociais.

Nesta sexta (26), a festa começa a partir das 20h, com Jota Quest abrindo o palco, seguido por Alok, depois Nattan e encerrando com música eletrônica com Malifoo. O artista já anunciou que vai aproveitar a presença para apoiar projetos idealizados por seu Instituto Alok.

Conexão com a cultura paraense e ações de impacto

Alok comentou que sua relação com a cultura do Pará cresce a cada visita: ele já se apresentou em Belém em um show gratuito que reuniu mais de 250 mil pessoas no estacionamento do Mangueirão, durante a contagem regressiva para a COP30. Naquele evento, ele destacou o encontro com o universo musical local como aparelhagens, ritmos amazônicos e valorizou a diversidade artística da região.

Em Barcarena, um dos projetos apoiados será o “Abelhas e Flores”, no Quilombo Gibrié de São Lourenço. Lá, famílias quilombolas trabalham com meliponicultura (criação de abelhas nativas sem ferrão) e produção de mudas frutíferas e ornamentais, gerando renda sustentável. Outro projeto beneficiado é o Prisma Solidário, na Vila dos Cabanos, com atividades culturais, reforço escolar e apoio social para crianças e adolescentes.

Organizadores esperam um grande público para o show de Alok, que trará seu repertório com hits como “Hear Me Now”, “Never Let Me Go”, entre outros. O Festival do Abacaxi também terá outras atrações nacionais já confirmadas, como Gustavo Mioto, Léo Santana, Pedro Sampaio e o DJ Liu nos próximos dias.

Para Alok, estar no Pará vai além do show: é parte de uma trajetória que une música, cultura local e engajamento social.

Imagem: Divulgação Instagram