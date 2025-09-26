sexta-feira, setembro 26, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Alok retorna ao Pará para agitar Festival do Abacaxi e fortalecer ações sociais

O DJ Alok volta ao Pará em 2025 com tudo: será uma das atrações principais do 43º Festival do Abacaxi, que acontece no Ecoparque do Cafezal, em Barcarena. O festival vai de 25 a 28 de setembro e promete uma programação intensa, com shows nacionais, projetos culturais e incentivo a causas sociais.

Nesta sexta (26), a festa começa a partir das 20h, com Jota Quest abrindo o palco, seguido por Alok, depois Nattan e encerrando com música eletrônica com Malifoo.  O artista já anunciou que vai aproveitar a presença para apoiar projetos idealizados por seu Instituto Alok.

Conexão com a cultura paraense e ações de impacto

Alok comentou que sua relação com a cultura do Pará cresce a cada visita: ele já se apresentou em Belém em um show gratuito que reuniu mais de 250 mil pessoas no estacionamento do Mangueirão, durante a contagem regressiva para a COP30.  Naquele evento, ele destacou o encontro com o universo musical local como aparelhagens, ritmos amazônicos  e valorizou a diversidade artística da região.

Em Barcarena, um dos projetos apoiados será o “Abelhas e Flores”, no Quilombo Gibrié de São Lourenço. Lá, famílias quilombolas trabalham com meliponicultura (criação de abelhas nativas sem ferrão) e produção de mudas frutíferas e ornamentais, gerando renda sustentável.  Outro projeto beneficiado é o Prisma Solidário, na Vila dos Cabanos, com atividades culturais, reforço escolar e apoio social para crianças e adolescentes.

Organizadores esperam um grande público para o show de Alok, que trará seu repertório com hits como “Hear Me Now”, “Never Let Me Go”, entre outros.  O Festival do Abacaxi também terá outras atrações nacionais já confirmadas, como Gustavo Mioto, Léo Santana, Pedro Sampaio e o DJ Liu nos próximos dias.

Para Alok, estar no Pará vai além do show: é parte de uma trajetória que une música, cultura local e engajamento social.

Imagem: Divulgação Instagram

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Rossi brilha nos pênaltis e garante classificação do Flamengo
Próximo artigo
Donald Trump pode visitar Jair Bolsonaro no Brasil, diz colunista

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,273FansLike
3,602FollowersFollow
22,600SubscribersSubscribe
BanparáMastercad 320x320px
BanparáMastercad 320x320px
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315