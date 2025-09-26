sexta-feira, setembro 26, 2025
Donald Trump pode visitar Jair Bolsonaro no Brasil, diz colunista

A possibilidade de uma vinda ao Brasil do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), estaria sendo planejada nos bastidores. A informação foi divulgada pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, que apontou que a possível viagem estaria sendo articulada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e pelo jornalista Paulo Figueiredo.

Ao ser questionado pela colunista sobre o assunto, porém, Figueiredo disse que não tinha comentários a fazer. A possibilidade ganhou os holofotes após Fábio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo Bolsonaro, publicar no X uma mensagem sugerindo uma visita de Trump a Bolsonaro.

“Nada vence o próprio testemunho. Que tal uma visita do Donald Trump ao Presidente Jair Bolsonaro na sua casa para que ambos evidenciem uma “química perfeita”, atualizando a prosa? Obviamente a Corte e os advogados do Presidente seriam consultados com antecedência. Fica a dica”, escreveu.

Após a postagem, Wajngarten relatou à coluna de Mônica Bergamo que uma visita de Trump seria oportuna. Segundo ele, o ex-presidente poderia atualizar o republicano sobre seu estado de saúde e mostrar os problemas decorrentes do atentado à faca sofrido em 2018. Contudo, o ex-membro do governo disse que a publicação foi apenas uma ideia pessoal, sem conhecimento de qualquer articulação concreta.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News

