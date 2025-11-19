Alunos da rede municipal de ensino de Belém entregam Carta pelo Clima à COP 30

Estudantes Embaixadores pelo Meio Ambiente da Rede Municipal de Educação de Belém viveram um momento histórico em meio à Conferência Mundial do Clima, nesta segunda-feira, na Zona Azul da COP 30. Eles entregaram a Carta de Compromisso dos Estudantes de Belém pela Sustentabilidade e pelo Clima à diretora de Programas da Presidência da COP 30, Alice Amorim. A entrega foi acompanhada pelo prefeito de Belém, Igor Normando, e pela secretária-adjunta pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (Semec), Beatriz Morrone.

A carta reúne anseios, desafios e expectativas dos estudantes da rede municipal sobre o futuro, abordando temas como fauna e flora, resíduos, água, alimentação, diversidade e equidade.

Dia de reflexões e aprendizados

Ao longo do dia, nove estudantes de Belém integraram uma programação que reuniu rodas de conversa com delegações estrangeiras da Argentina, México, Egito, Índia, Tanzânia e Canadá, diálogos com lideranças nacionais e internacionais e uma dinâmica sobre o Balanço Ético Global, estimulando reflexões sobre diversidade, responsabilidades compartilhadas e equidade.

O encontro fez parte do evento “Da Escuta à Ação: Crianças Moldando o Futuro da Liderança Climática”, conduzido pela Jovem Campeã do Clima da ONU, Marcele Oliveira. A atividade contou ainda com duas participações especiais: o Zé Gotinha, símbolo da vacinação e da saúde pública, e o Curupira, guardião das florestas e mascote oficial da COP 30.

A presença das crianças na conferência foi viabilizada por meio de uma parceria entre a Presidência da COP 30, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, UNICEF, Plant-for-the-Planet Brasil e Instituto Alana.

Para a estudante Eliza Roberta Ferreira, 11 anos, da Escola Municipal Helder Fialho Dias (Outeiro), o momento foi de realização e aprendizado.

“Era meu sonho estar aqui, Deus realizou. O debate foi muito bom porque conheci várias crianças. Pude ver a capacidade delas de estudar sobre o meio ambiente e de ajudar outras crianças com várias propostas”, relatou a aluna da rede municipal.

“Foi emocionante ver os estudantes representando a nossa rede com tanta alegria, sensibilidade e compromisso com o planeta. Eles conheceram crianças de vários lugares do mundo e puderam ser ouvidos por diversas lideranças. Foi, sem dúvidas, um momento histórico para a COP e para Belém”, destacou a secretária-adjunta pedagógica da Semec, Beatriz Morrone

Em 2025, a Educação Ambiental foi uma das prioridades da Rede Municipal, alcançando mais de 200 unidades escolares por meio da Política Municipal de Educação Ambiental – Escolas Guardiãs da Sustentabilidade e do Clima. Os objetivos incluem integrar o tema ambiental ao planejamento pedagógico, promover formações e ações práticas nos territórios e fortalecer o desenvolvimento de lideranças estudantis amazônidas comprometidas com o clima.

Fonte e imagens: Agência Belém