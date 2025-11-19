sexta-feira, novembro 21, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeCOP 30
COP 30

Juventude amazônica em destaque: líder do CREAjr Pará integra a programação oficial da COP30

Milena Gonçalves, coordenadora estadual, palestrou sobre mitigação climática e retorna para debater liderança e sustentabilidade na Green Zone.

A coordenadora estadual do CREAjr Pará e representante nacional do CREAjr Norte, Milena Gonçalves, integra a programação oficial da COP30, a maior conferência climática do mundo, realizada em Belém (PA). Sua atuação destaca de forma expressiva o protagonismo da juventude amazônica e o compromisso fundamental das engenharias e geociências com a agenda global de sustentabilidade.

No último dia 14 de novembro, Milena participou como palestrante do painel “O papel dos jovens na mitigação climática”, realizado às 18h30 na Green Zone, no stand do CREA-PA. O encontro reuniu jovens lideranças para discutir caminhos e soluções voltadas à redução dos impactos climáticos e ao fortalecimento da participação da juventude em decisões estratégicas.

Coordenadora estadual do CREAjr Pará e representante nacional do CREAjr Norte, Milena Gonçalves

Agora, Milena retorna ao mesmo espaço na quinta-feira (20), às 17h30, para ministrar a palestra “Liderança jovem e sustentabilidade: protagonismo na construção do futuro”. Nesta apresentação, ela abordará a importância do engajamento, da responsabilidade e da atuação inovadora das novas gerações na construção de um futuro mais consciente, resiliente e comprometido com o desenvolvimento sustentável.

Sua atuação na COP30 projeta o papel transformador da juventude no Sistema Confea/Crea e Mútua, sublinhando a importância estratégica das engenharias, agronomia e geociências na busca por soluções climáticas eficazes.

“Falar sobre liderança e mitigação climática é reafirmar que os jovens não são apenas o futuro, mas o presente das transformações. A COP30 é uma oportunidade de mostrar o impacto do conhecimento técnico aliado à responsabilidade ambiental e social”, destaca Milena Gonçalves.

📍 Local: Stand do CREA-PA – Green Zone (COP30)
🗓️ Datas e Horários:

  • 14/11 – 18h30 | Painel: “O papel dos jovens na mitigação climática” (já realizado)
  • 20/11 – 17h30 | Palestra: “Liderança jovem e sustentabilidade: protagonismo na construção do futuro”
300 x 100 - BLACK
Artigo anterior
Alunos da rede municipal de ensino de Belém entregam Carta pelo Clima à COP 30
Próximo artigo
Câmara aprova texto-base do projeto de lei antifacção

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,283FansLike
3,577FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
320 x 320 - BLACK
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315