Amazônia perde 2.090 km² de cobertura florestal nos seis primeiros meses de 2025

O desmatamento na Amazônia aumentou 27% nos seis primeiros meses de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior, totalizando 2.090 km² de floresta derrubada, segundo dados do sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados nesta sexta-feira (11/07/2025). A taxa consolidada inclui os dados de junho, que registrou 458 km² de área desmatada — o menor volume já registrado para o mês pelo sistema Deter B, embora com elevada cobertura de nuvens que pode ter dificultado a detecção de alertas.

Os estados mais afetados em junho foram Mato Grosso (206 km²), Pará (111 km²) e Amazonas (100 km²). No acumulado do semestre, o Mato Grosso lidera o ranking de desmatamento com 1.097 km², o que representa um aumento de 141% em relação ao mesmo período de 2024.

O levantamento também mostra que entre 1º e 27 de junho, 39% dos alertas de desmatamento ocorreram em Florestas Públicas Não Destinadas (17,5%) e em áreas sem registro fundiário (21,4%), conforme dados do portal Terra Brasilis. Já as propriedades privadas concentraram a maior parte da área desmatada, com 43,5% em junho e 39% no total do semestre — o equivalente a cerca de 795 km², um crescimento de 81% em relação aos 439 km² registrados no primeiro semestre do ano passado.

O aumento do desmatamento pode estar relacionado à expectativa de mudanças na legislação ambiental, como o enfraquecimento da Moratória da Soja, acordo firmado em 2006 que impede a comercialização de soja produzida em áreas desmatadas após 2008 na Amazônia. O acordo, que ajudou a reduzir em 69% o desmatamento nos municípios monitorados entre 2009 e 2022, enquanto a área plantada de soja cresceu 344%, enfrenta atualmente pressões políticas e jurídicas.

Leis estaduais em Mato Grosso, Rondônia e Maranhão já restringem benefícios a empresas e produtores que aderem a compromissos socioambientais superiores ao exigido por lei. Além disso, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) investiga se a Moratória configura prática anticompetitiva, podendo levar à sua suspensão e aplicação de sanções às empresas participantes.

Outro fator que pode contribuir para o avanço do desmatamento é a tramitação do Projeto de Lei 2159/2021, apelidado de “PL da Devastação”, que propõe a dispensa de licenciamento ambiental para diversas atividades agropecuárias e institui o mecanismo de Licença por Adesão e Compromisso (LAC), permitindo autolicenciamento sem análise prévia dos impactos ambientais. O projeto também limita a atuação de órgãos federais como Funai, Ibama e ICMBio no processo de licenciamento.

Imagem: Reprodução