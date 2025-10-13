Ana Castela e Zé Felipe trocam primeiro beijo em público após confirmarem relacionamento

Depois de semanas de especulações, os cantores Ana Castela e Zé Felipe confirmaram oficialmente que estão juntos e o romance ganhou um novo capítulo neste fim de semana. O casal trocou o primeiro beijo em público durante um evento em que marcaram presença, encantando fãs e gerando grande repercussão nas redes sociais.

O momento aconteceu após a dupla aparecer lado a lado, trocando olhares e sorrisos, até que o beijo confirmou de vez o que muitos admiradores já suspeitavam: o relacionamento é real e está em plena sintonia. Vídeos e fotos do casal circularam rapidamente na internet, acumulando milhares de curtidas e comentários em poucos minutos.

Ana Castela, um dos maiores nomes do sertanejo atual, e Zé Felipe, filho do cantor Leonardo e também figura de destaque no cenário musical, vinham mantendo uma aproximação discreta nas últimas semanas. Após assumirem o romance, os dois passaram a receber o apoio de fãs que já apontam o casal como um dos mais carismáticos do meio sertanejo.

Nas redes sociais, seguidores reagiram com entusiasmo, chamando o momento de “lindo”, “natural” e “cheio de química”. Outros destacaram como o relacionamento une duas gerações da música sertaneja, com estilos que se complementam.

Com o novo romance, Ana e Zé Felipe também abrem espaço para possíveis parcerias musicais, já que ambos são conhecidos por suas colaborações de sucesso. Embora ainda não tenham confirmado projetos juntos, fãs já especulam sobre um dueto que deve vir nos próximos meses.

O beijo público consolidou o início de uma nova fase para o casal, que agora vive o amor de forma aberta e leve, dividindo com o público momentos de carinho e cumplicidade.

Imagem: Reprodução