segunda-feira, outubro 13, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Ana Castela e Zé Felipe trocam primeiro beijo em público após confirmarem relacionamento

Depois de semanas de especulações, os cantores Ana Castela e Zé Felipe confirmaram oficialmente que estão juntos e o romance ganhou um novo capítulo neste fim de semana. O casal trocou o primeiro beijo em público durante um evento em que marcaram presença, encantando fãs e gerando grande repercussão nas redes sociais.

O momento aconteceu após a dupla aparecer lado a lado, trocando olhares e sorrisos, até que o beijo confirmou de vez o que muitos admiradores já suspeitavam: o relacionamento é real e está em plena sintonia. Vídeos e fotos do casal circularam rapidamente na internet, acumulando milhares de curtidas e comentários em poucos minutos.

Ana Castela, um dos maiores nomes do sertanejo atual, e Zé Felipe, filho do cantor Leonardo e também figura de destaque no cenário musical, vinham mantendo uma aproximação discreta nas últimas semanas. Após assumirem o romance, os dois passaram a receber o apoio de fãs que já apontam o casal como um dos mais carismáticos do meio sertanejo.

Nas redes sociais, seguidores reagiram com entusiasmo, chamando o momento de “lindo”, “natural” e “cheio de química”. Outros destacaram como o relacionamento une duas gerações da música sertaneja, com estilos que se complementam.

Com o novo romance, Ana e Zé Felipe também abrem espaço para possíveis parcerias musicais, já que ambos são conhecidos por suas colaborações de sucesso. Embora ainda não tenham confirmado projetos juntos, fãs já especulam sobre um dueto que deve vir nos próximos meses.

O beijo público consolidou o início de uma nova fase para o casal, que agora vive o amor de forma aberta e leve, dividindo com o público momentos de carinho e cumplicidade.

Imagem: Reprodução

Recuperação de Credito 300-x-100
Recuperação de Credito 300-x-100
Artigo anterior
Mulher perde a visão após intoxicação por metanol em São Paulo e faz alerta sobre bebidas adulteradas
Próximo artigo
Arcebispo de Aparecida pede que políticos votem pelos pobres

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,244FansLike
3,602FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
Recuperação de Credito 320-x-320
Recuperação de Credito 320-x-320
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315