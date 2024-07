Ano de 2024 pode ser o mais quente já registrado no planeta

Cientistas acreditam que este ano de 2024 pode ser o mais quente no planeta Terra. Nesta segunda-feira (8), um serviço de monitoramento de mudanças climáticas da União Europeia disse que o mês de junho foi o mais quente já registrado.

Em um boletim mensal, o Serviço de Alterações Climáticas Copernicus (C3S) da União Europeia apontou que todos os meses desde junho de 2023 foram considerados os mais quentes desde o início dos registros, em uma comparação com o mesmo mês em anos anteriores.

Os especialistas tomam como base as alterações climáticas causadas pelo homem e o fenômeno natural El Nino, que empurraram as temperaturas para recordes máximos no ano até o momento. As informações são da agência Reuters.

Dados do C3S remontam ao ano de 1940. Cientistas cruzaram informações com outros índices para indicar que junho de 2024 foi o mais quente desde o período pré-industrial de 1850-1900. Entre as principais causas estão as emissões de gases com efeito de estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis.

O serviço de monitoramento disse que nos 12 meses encerrados em junho, a temperatura média mundial foi a mais alta já registrada em qualquer período desse tipo, com 1,64 graus Celsius acima da média pré-industrial.

Fonte: Pleno News/ Foto; Pexels