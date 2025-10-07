terça-feira, outubro 7, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeESPORTE
ESPORTE

Ao vivo | Botafogo-SP x Paysandu | Série B | 07.10.25

Um duelo crucial na luta contra o rebaixamento movimenta a Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (7). Botafogo-SP e Paysandu se enfrentam às 21h35 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP), pela 31ª rodada.

A partida tem peso de “seis pontos”, pois é um confronto direto na parte de baixo da tabela. No primeiro turno, em Belém (PA), a vitória ficou com o Papão por 1 a 0. Você pode acompanhar todos os lances em tempo real pelo Grupo Marajoara.

Momento de Crise no Tricolor
O Botafogo-SP vive um momento turbulento. O time está há seis jogos sem vencer na Série B, sequência que culminou na demissão do técnico Allan Aal no último fim de semana. O clube, que ainda não anunciou um novo treinador, será comandado interinamente por Ivan Izzo, da comissão permanente. O Tricolor entra em campo na 18ª posição, com 29 pontos, e precisa urgentemente de uma reação em casa.

Paysandu Precisa Vencer para Manter a Esperança

O Paysandu chega a Ribeirão Preto pressionado. Após empatar em casa com o Cuiabá e desperdiçar dois pontos essenciais, o time bicolor segue a sete pontos do primeiro time fora do Z-4. Uma vitória é fundamental para o Papão continuar vivo e com chances reais na luta pela permanência na Série B.

Se inscreva no canal:

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Ciclus Amazônia mobiliza quase dois mil colaboradores para garantir limpeza durante o Círio 2025

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,255FansLike
3,602FollowersFollow
22,700SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
GovPA_Cirio25_WebBanner_320x320

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315