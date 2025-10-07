Ao vivo | Botafogo-SP x Paysandu | Série B | 07.10.25

Um duelo crucial na luta contra o rebaixamento movimenta a Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira (7). Botafogo-SP e Paysandu se enfrentam às 21h35 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP), pela 31ª rodada.

A partida tem peso de “seis pontos”, pois é um confronto direto na parte de baixo da tabela. No primeiro turno, em Belém (PA), a vitória ficou com o Papão por 1 a 0. Você pode acompanhar todos os lances em tempo real pelo Grupo Marajoara.

Momento de Crise no Tricolor

O Botafogo-SP vive um momento turbulento. O time está há seis jogos sem vencer na Série B, sequência que culminou na demissão do técnico Allan Aal no último fim de semana. O clube, que ainda não anunciou um novo treinador, será comandado interinamente por Ivan Izzo, da comissão permanente. O Tricolor entra em campo na 18ª posição, com 29 pontos, e precisa urgentemente de uma reação em casa.

Paysandu Precisa Vencer para Manter a Esperança

O Paysandu chega a Ribeirão Preto pressionado. Após empatar em casa com o Cuiabá e desperdiçar dois pontos essenciais, o time bicolor segue a sete pontos do primeiro time fora do Z-4. Uma vitória é fundamental para o Papão continuar vivo e com chances reais na luta pela permanência na Série B.

