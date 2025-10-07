Ciclus Amazônia mobiliza quase dois mil colaboradores para garantir limpeza durante o Círio 2025

Empresa terá operação especial para atuar em mais de 350 km de vias, durante as romarias oficiais da quadra nazarena

A maior festa religiosa do Pará contará com um apoio especial de limpeza que busca abranger cerca de 354 quilômetros de ruas e avenidas, ao longo de todas as procissões oficiais do Círio de Nazaré 2025. A CICLUS AMAZÔNIA, responsável pela gestão de resíduos sólidos de Belém, atuará em cada uma das romarias e programações, garantindo a varrição, coleta de resíduos e higienização dos espaços por onde passam milhões de fiéis.

No ano passado, a empresa coletou 432 toneladas de resíduos sólidos domiciliares e resíduos inertes, além de aproximadamente 60 toneladas de recicláveis durante a Trasladação. Já na Grande Procissão do Círio, foram 768 toneladas de resíduos sólidos domiciliares e resíduos inertes e outras 78 toneladas de recicláveis. Para este ano, a expectativa é de um reforço ainda maior, com a mobilização de mais de dois mil colaboradores diretos em todas as romarias oficiais.

O plano de trabalho da CICLUS AMAZÔNIA também dialoga com o tema do Círio 2025: “Raízes de Fé. Círio 2025: Esperança que floresce na Amazônia”, que convida à reflexão sobre a fé e o cuidado com o meio ambiente.

Trasladação (11 de outubro)

Uma das mais tradicionais e emocionantes romarias, a Trasladação terá a participação de mais de 180 colaboradores da empresa. As equipes realizarão serviços de varrição manual, coleta de resíduos, retirada de materiais cortantes e lavagem de vias, assegurando a segurança dos promesseiros que acompanham a corda descalços. Para a operação, serão mobilizados compactadores, caminhões de apoio, veículos utilitários e equipamentos de varrição mecanizada, garantindo eficiência na limpeza de todo o percurso.

Grande Procissão do Círio (12 de outubro)

No domingo, a grande procissão que reúne milhões de devotos será acompanhada por um dos maiores esquemas de limpeza já preparados. Cerca de 360 trabalhadores atuarão em diferentes trechos, executando varrição intensiva, coleta de resíduos, retirada de vidros e objetos cortantes, além da lavagem e higienização das principais vias. Para dar suporte à operação, estarão em campo mais de 60 equipamentos, entre caminhões compactadores, caminhões-pipa, veículos de apoio e varredeiras mecanizadas.

Estratégia especial para o bairro de Nazaré

Durante os 15 dias de festividade, a CICLUS AMAZÔNIA também manterá uma equipe fixa de garis e coletores na Praça Santuário, no Arraial de Nazaré e nas ruas do entorno da Basílica de Nazaré. Essa presença permanente garante a limpeza contínua de um dos pontos de maior concentração de fiéis, reforçando o compromisso da empresa em assegurar um ambiente organizado, acolhedor e seguro no coração dos eventos.

“O Círio de Nazaré é o maior patrimônio cultural e religioso do Pará, e a CICLUS AMAZÔNIA tem orgulho de contribuir para que milhões de devotos possam viver esse momento em um ambiente limpo e acolhedor. Estamos mobilizando centenas de trabalhadores e dezenas de equipamentos para garantir a limpeza de vias durante as romarias, com destaque para a Trasladação e a Grande Procissão. Nosso compromisso é assegurar que a fé caminhe junto com a preservação da cidade e o cuidado com as pessoas”, destacou Bruno Muehlbauer, diretor-presidente de Resíduos da Ciclus Ambiental.

Ecocírio

A CICLUS AMAZÔNIA disponibilizará ainda 10 big bags instaladas na Praça Santuário e em seu entorno, dentro do projeto EcoCírio da Diretoria da Festa de Nazaré, para receber materiais recicláveis, como papéis, plásticos, metais e vidros. A iniciativa reforça o compromisso com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, estimulando o descarte correto de resíduos pelos romeiros e visitantes. A expectativa é de que, ao longo de todo o evento, essas estruturas recebam em média 30 toneladas de recicláveis, contribuindo para valorização da coleta seletiva.

Compromisso em todas as romarias

Além da Trasladação e da Grande Procissão, a CICLUS AMAZÔNIA estará presente em todas as demais romarias do calendário oficial, como a Romaria Fluvial, Motorromaria, Ciclorromaria, Romaria da Juventude, Romaria das Crianças e o Recírio. O esquema inclui equipes em campo, maquinário e coleta programada em cada trajeto, garantindo que toda a festividade seja vivida com fé em um ambiente limpo e seguro.

Sobre a CICLUS AMAZÔNIA

A CICLUS AMAZÔNIA, empresa da Ciclus Ambiental, pertencente ao Grupo Simpar, é responsável pela gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos de Belém (PA). Realiza a coleta, varrição, destinação ambientalmente correta, implantação de ecopontos e locais de entrega voluntária, a recuperação do Aurá, a inserção sustentável de catadores, a implantação de estação de transferência de resíduos (ETR) e a implantação de uma nova central de tratamento e valorização ambiental de resíduos (CTR). A concessão terá duração de 30 anos e receberá investimento da ordem de R$ 900 milhões. Na prestação dos serviços, 2.500 colaboradores têm atuado com o suporte de 290 equipamentos dedicados a todos os serviços, os quais foram disponibilizados desde o primeiro dia do contrato.