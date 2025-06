Ao vivo | Cuiabá x Paysandu | Série B | 06.06.25

Cuiabá e Paysandu terão um confronto de opostos na tabela da Série B nesta sexta-feira (6), às 21h35 (de Brasília) e 20h35 (horário de MT). A partida, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece na Arena Pantanal. Acompanhe ao vivo pelo Grupo Marajoara.

O Cuiabá chega embalado para a partida. Pela 10ª rodada, a equipe mato-grossense conquistou sua segunda vitória consecutiva ao bater o Athletic por 2 a 0 fora de casa, na Arena Independência. Com 18 pontos, o Dourado busca se manter no G-4 da Série B, ocupando atualmente a quarta colocação.

Já o Paysandu atravessa seu momento mais difícil na temporada. Sem vencer nas 10 primeiras rodadas da Série B, o Papão tem lidado com mudanças significativas no executivo de futebol, no comando técnico e até no elenco, em uma tentativa de reencontrar o caminho das vitórias.

