Shopping Metrópole Ananindeua celebra tradição junina com Concurso de Quadrilhas, música ao vivo e comidas típicas

O clima junino já tomou conta do Shopping Metrópole Ananindeua! Em celebração à tradição popular das festas de São João, o Arraial do Metrópole traz uma programação especial com o tradicional Concurso de Quadrilhas Juninas, apresentações musicais ao vivo e barraquinhas com comidas típicas, de 6 a 29 de junho, sempre a partir das 18h, na Praça de Eventos.

Com entrada gratuita, o concurso reúne 15 grupos de quadrilhas tradicionais de Ananindeua, que prometem encantar o público com suas coreografias, figurinos, músicas e muita animação. A disputa é dividida em categorias e conta com a avaliação de um júri técnico. As apresentações valorizam a cultura popular e oferecem uma experiência inesquecível para toda a família.

A presidente da Quadrilha Sorriso Junino, Ana Lúcia, destaca a importância da iniciativa: “Participar deste concurso no Shopping Metrópole é uma honra para nós. É uma oportunidade de mostrar o trabalho árduo que desenvolvemos ao longo do ano. A valorização das quadrilhas juninas é essencial para manter viva essa tradição tão rica da nossa cultura”, afirma.

Além das apresentações e da venda de comidas típicas, o shopping também conta com um espaço temático decorado e atividades para crianças, garantindo diversão para todas as idades. A gerente de marketing do shopping, Juliana Trindade, reforça o compromisso com a cultura local: “O Concurso de Quadrilhas Juninas é um dos momentos mais aguardados do nosso calendário. Em parceria com a Estácio Ananindeua, queremos fortalecer as raízes culturais da nossa comunidade e proporcionar momentos de alegria para as famílias que nos visitam. Esse é o nosso arraial, feito para o nosso povo. É daqui e é nosso”, destaca Juliana.

Programações

Concurso de Quadrilha

06/06 às 18h

. Geração Estrela Junina

. Sabor Marajoara

. Paixão de São João

. Azubumba

. Explosão da Juventude

Programações musicais

07/06 e 08/06 às 18h

. Música na praça Arraial do Metrópole

12/06 18h

. Especial Encegueirados do amor

Concurso de Quadrilha

13/06 às 18h

. Fuxico da Roça

. Mandacaru

. Quadrilha da Resenha

. Mocidade Junina

. Forró Sanfonado

Programações musicais

14/06 e 15/06 às 18h

. Música na praça Arraial do Metrópole

Concurso de Quadrilha

20/06 às 18h

. Os cangaçeiros

. Encanto Paraense

. Esquadrão Junino

. Euforia Junina

. Sorriso Junino

Programações musicais

21/06 e 22/06 às 18h

. Música na praça Arraial do Metrópole

ENCERRAMENTO

28/06 às 18h

Atrações musicais e quadrilha