Domingo com música, gastronomia e cultura: última edição do Pingado ocupa a Praça da República em Belém

10ª edição do projeto se encerra em grande estilo neste domingo (08)

Neste domingo, (08) de junho, a cidade de Belém recebe a décima e última edição da temporada do projeto Pingado na Praça, uma celebração da música, da cultura e do encontro ao ar livre que vem movimentando os domingos da capital paraense. O evento acontece a partir das 11h30 na emblemática Praça da República, em frente ao Theatro da Paz, prometendo uma experiência inesquecível para o público.

Idealizado por João Pedro Aranha, Mariana Almeida e Paulo Raiol nomes à frente do Café Marcelino e da produtora Cabron Studios , o Pingado nasceu com o propósito de reunir café, arte e música em um formato gratuito e acessível. A proposta se expandiu e conquistou o público: foram nove domingos anteriores realizados com sucesso na calçada do Café Marcelino. Agora, a 10ª edição encerra a temporada em um novo espaço, abraçando o coração histórico da cidade.

“Queremos que as pessoas desfrutem da nossa cultura e da nossa cidade. Esse encerramento na Praça da República deixa a nossa mensagem ainda mais potente”, afirma João Pedro Aranha.

Line-up potente e celebração cultural amazônica

O evento começa às 11h30 com DJ Big no set de abertura, e segue com uma performance especial de DJ Meury e Aíla, artistas fundamentais da cena musical paraense. As duas comandam um set que transita pelo tecnobrega e apresenta ao vivo, pela primeira vez, o álbum “Sentimental Deluxe”, fruto da colaboração entre as duas.

Além da música, o público poderá aproveitar uma verdadeira feira cultural: haverá a tradicional presença do Café Marcelino no Bar do Parque, drinks com gin da AMZ Tropical, sucos da Amazoniquebr, a aguardada lojinha do Pingado com a tua.estampa, além de estandes parceiros com gastronomia e moda autoral. Um destaque especial vai para a performance do grupo de dança do Mirai Centro Move, completando a programação com expressão corporal e arte urbana.

Mais que música: um episódio cultural multiplataforma

Cada edição do Pingado é registrada em vídeo e publicada no YouTube, formando uma coleção audiovisual da cena criativa da Amazônia. E esta edição especial não será diferente: o evento será filmado pela Cabron Studios e terá produção técnica da Marahu Filmes e apoio do Lab Maresya, transformando o dia em mais um episódio memorável para o projeto.

“Os artistas e o público são os protagonistas do Pingado. Cada um leva consigo algo novo a cada edição, e nosso papel é proporcionar a melhor experiência possível”, reforça João Pedro.

Para quem é o Pingado?

Para todos. O evento é gratuito, democrático e ao ar livre. Seja você um fã das edições anteriores ou alguém que vai viver a experiência pela primeira vez, o convite está feito: “Se tu gostas de música da nossa região, de encontrar as pessoas que amas e de aproveitar a cidade, esse rolê é pra ti”, resume João Pedro.

Serviço:

📍 Pingado na Praça – 10ª edição

📅 Domingo, 06 de junho

🕦 A partir das 11h30

📍 Praça da República (em frente ao Theatro da Paz)

💰 Evento gratuito

🎥 Filmagem oficial para redes do projeto

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagens: Divulgação