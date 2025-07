Ao vivo | Remo x Novorizontino | Série B | 17.07.25

Pela primeira vez na história, Remo e Novorizontino se enfrentarão em um confronto de peso pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira (17), às 21h35, o Estádio Mangueirão, em Belém, será palco da partida válida pela 17ª rodada. Acompanhe ao vivo pelo Grupo Marajoara e o Portal A Província do Pará.

Ambas as equipes vêm se destacando na competição, e este duelo promete ser um embate direto por uma vaga no G-4. Com números expressivos, Leão e Tigre buscarão a vitória para consolidar suas posições na tabela e seguir sonhando com o acesso à elite do futebol brasileiro.

Atualmente, o Remo ocupa a 5ª colocação, com 25 pontos, a mesma pontuação do Cuiabá, que fecha o G-4. O Novorizontino, por sua vez, está um pouco mais à frente, na 3ª posição, com 30 pontos, cinco a mais que o Leão.