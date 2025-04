Aos 89 anos morre o fundador do Hospital Maradei em Belém

João Alberto Maradei Cardoso Pereira sobrenome que carrega o hospital antes conhecido como Clínica dos Acidentados, hoje Hospital Maradei, João ao lado do irmão Humberto Maradei, foi responsável por transformar a história da ortopedia e da cirurgia no Pará, Estado que hoje (9) de abril, ele deixa, com um legado extenso dedicado a medicina e humanização, foram mais de duas décadas, atendendo milhares de paraenses, sendo um dos nomes mais importantes da medicina regional.

O cirurgião geral, ortopedista e traumatologista João Maradei também foi Pioneiro da cirurgia vascular, e pioneiro da ortopedia na região Norte, professor da UEPA e autor do livro “Ossos e Ofício”, toda uma vida dedicada à medicina paraense e ao ensino daqueles que puderem ter esse privilégio. O médico nasceu em Belém em 16 de novembro de 1960, foi aprovado em primeiro lugar na lista do vestibular de medicina da Universidade Federal do Pará, atuou em instituições como a Santa Casa de Misericórdia, pronto Socorro, entre outras importantes instituições de Saúde do Estado.

O Hospital Maradei fez uma publicação de pesar no Instagram homenageando o Doutor “A família Hospital Maradei comunica o falecimento de um de seus fundadores Dr. João Maradei. E a despeito da dor, nos permitimos celebrar com alegria a vida de um homem que viveu para servir e o fez com amor sem medidas, à sua família e a medicina” diz um dos trechos da nota de pesar divulgada pelo hospital nesta manhã.

João Maradei Casado com Socorro Ramos Pereira, deixa quatro filhos, todos com formação em Medicina pela. O velório ocorre no Memorial Metrópole, na Rua Boaventura, 755, a partir das 12h. O sepultamento está marcado para a manhã de quinta-feira (10), com cortejo fúnebre que sai às 9h em direção ao Cemitério Parque Recanto da Saudade, em Ananindeua.

O Portal A província do Pará presta condolências à família e amigos de João Maradei expressamos aqui nossa solidariedade a esse grande símbolo da medicina do estado do Pará.

Por: Thays Garcia

Imagem: Divulgação Instagram