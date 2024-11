Após perder contratos, Jojo vira garota-propaganda da Havan

A Havan recebe, nesta sexta-feira (22), a cantora Jojo Todynho em uma visita que marca o início de uma nova parceria com a gigante do varejo. A artista chegou logo cedo ao Aeroporto de Navegantes (SC), onde foi recepcionada pelo empresário Luciano Hang.

Jojo Todynho já fez o tradicional passeio pelo Centro de Distribuição da Havan (CDH), em Barra Velha, ao Centro Administrativo e à loja matriz, localizados em Brusque.

A cantora participa ainda de uma extensa agenda de gravações com foco em campanhas publicitárias para a Havan.

– Estamos muito felizes com a vinda da Jojo, que chega para somar com nossa marca. Saímos do aeroporto já cancelando tudo. Aqui não terá nada de preço alto é só preço véio – brinca o dono da Havan.

Jojo agradeceu e falou sobre os planos de Deus:

– Hoje aprendi uma frase que vou levar pra sempre: “A vida que não é difícil não vale a pena”. Pra mim, nunca foi fácil, mas nunca parei! A gente só entende a história que Deus está escrevendo quando chega na metade do livro. Só quero agradecer tanto acolhimento, mas tenho consciência que vem mais pedrada pela frente. Isso é normal, estou pronta pra enfrentar. A gente precisa entender que fazendo a nossa parte Deus faz a Dele – declarou.

A parceria, que promete ser marcada por muita irreverência, carisma e humor, terá o rosto de Jojo Todynho estampado em ações voltadas ainda para a Black Friday, Natal, entre outras atuações promocionais da Havan.

