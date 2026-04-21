Artigo – KnowRisk, DBEST PLAN e Diário de Minas unem inteligência, sustentabilidade e comunicação para impulsionar uma nova era de investimentos no Brasil

Por Sebastião Martins

O Brasil vive um momento decisivo. Em meio aos desafios econômicos globais, às pressões climáticas crescentes e à necessidade urgente de modernização produtiva, surge no horizonte uma oportunidade histórica: transformar tecnologia, sustentabilidade e capital estratégico em motores reais de desenvolvimento nacional.

É nesse cenário que ganha relevância a convergência entre KnowRisk, DBEST PLAN e Diário de Minas, três forças complementares que, quando conectadas, representam muito mais do que uma parceria institucional: simbolizam a construção de um novo modelo brasileiro de crescimento baseado em ESG, energia limpa, inteligência artificial e atração de investimentos.

O Brasil pronto para liderar a nova economia verde

Poucos países no mundo reúnem tantas vantagens competitivas quanto o Brasil para liderar a transição sustentável. O país possui matriz energética renovável, abundância de recursos naturais, escala territorial, base agroindustrial robusta e potencial extraordinário em biocombustíveis, hidrogênio verde, solar, eólica e valorização de resíduos sólidos urbanos.

No entanto, riqueza potencial sem gestão estratégica não basta.

O diferencial competitivo do século XXI está na capacidade de transformar ativos naturais em negócios eficientes, financiáveis e tecnologicamente inteligentes. É exatamente neste ponto que a KnowRisk surge como elemento central.

KnowRisk: inteligência artificial aplicada ao crescimento sustentável

Especializada em soluções digitais avançadas, automação, ciência de dados e inteligência preditiva, a KnowRisk posiciona-se como ferramenta essencial para empresas e governos que desejam tomar decisões melhores, reduzir riscos e aumentar performance.

Sua atuação dialoga diretamente com os pilares ESG:

Ambiental (E)

A IA permite reduzir desperdícios, otimizar cadeias logísticas, melhorar consumo energético, aumentar eficiência industrial e apoiar metas de redução de emissões de carbono.

Social (S)

A tecnologia aplicada ao setor público e privado fortalece produtividade, geração de empregos qualificados, modernização urbana e melhoria dos serviços prestados à população.

Governança (G)

Compliance, relatórios inteligentes, rastreabilidade, transparência de indicadores e gestão estratégica baseada em dados tornam organizações mais sólidas e confiáveis para investidores.

Em outras palavras, a KnowRisk oferece aquilo que o mercado global mais valoriza hoje: segurança decisória com impacto sustentável.

DBEST PLAN: visão estratégica para energia limpa e novos negócios

A DBEST PLAN surge como protagonista em soluções voltadas ao futuro energético brasileiro. Seu foco em projetos sustentáveis, recuperação energética, biocombustíveis, economia circular e investimentos estruturados coloca a empresa em sintonia com as maiores tendências mundiais.

Num país onde resíduos podem virar energia, cidades podem gerar combustível limpo e ativos ambientais podem se transformar em riqueza regional, a DBEST PLAN representa planejamento com propósito.

Ao incorporar inteligência artificial e analytics avançado da KnowRisk, a capacidade de estruturar projetos rentáveis e escaláveis se multiplica.

Projetos passam a contar com:

maior previsibilidade financeira;

modelagem de riscos;

análise de viabilidade dinâmica;

otimização operacional;

monitoramento ESG;

atração de investidores institucionais.

Diário de Minas: informação que transforma e mobiliza

Nenhuma transformação estrutural acontece sem comunicação forte, credível e influente.

É nesse contexto que o Diário de Minas assume papel estratégico como ponte entre inovação, mercado e sociedade. Informar sobre oportunidades, educar o público, dar visibilidade a projetos sustentáveis e mobilizar lideranças econômicas torna-se parte essencial da agenda do desenvolvimento.

Mais do que noticiar fatos, o jornalismo moderno também ilumina caminhos.

Ao integrar-se a uma agenda positiva de inovação e investimentos, o Diário de Minas fortalece o ecossistema mineiro e nacional, ampliando o alcance de iniciativas capazes de gerar emprego, renda e progresso regional.

ESG deixou de ser discurso: tornou-se critério de investimento

Fundos internacionais, bancos de desenvolvimento, grandes corporações e investidores institucionais já operam sob critérios ESG. Recursos globais migram, cada vez mais, para projetos que combinem retorno financeiro, responsabilidade ambiental e governança robusta.

Nesse ambiente, a união entre KnowRisk, DBEST PLAN e Diário de Minas se destaca por reunir exatamente os elementos exigidos pelo capital moderno:

projetos ligados à energia limpa;

inteligência artificial aplicada;

gestão profissional de riscos;

narrativa institucional forte;

impacto social positivo;

compromisso ambiental.

O resultado é a formação de um ecossistema altamente atrativo para investimentos no Brasil.

Minas Gerais pode liderar esse movimento

Com tradição industrial, vocação empreendedora, localização estratégica e enorme potencial mineral, energético e logístico, Minas Gerais reúne todas as condições para liderar um novo ciclo econômico nacional.

Se combinar inovação tecnológica, capital privado, comunicação estratégica e sustentabilidade, o estado pode tornar-se referência latino-americana em economia verde e infraestrutura inteligente.

Um novo Brasil pode nascer da convergência entre tecnologia e propósito

O futuro não será liderado apenas por quem produz mais. Será liderado por quem produz melhor, com inteligência, responsabilidade e visão de longo prazo.

KnowRisk oferece inteligência.

DBEST PLAN oferece direção estratégica.

Diário de Minas oferece voz e influência pública.

As visões estratégicas dessas três organizações convergem para impulsionar investimentos sustentáveis, ampliar a captação de recursos internacionais com base nos princípios ESG e utilizar inteligência preditiva como instrumento de segurança decisória. Essa aliança promove geração de riqueza com responsabilidade ambiental, fortalece a competitividade nacional e prepara o Brasil para enfrentar as transformações tecnológicas disruptivas da nova economia global, reduzindo riscos impostos pela crescente dinâmica da globalização.

Juntas, essas forças ajudam a desenhar um novo capítulo para o país: um Brasil mais competitivo, sustentável, digital e preparado para atrair os grandes investimentos das próximas décadas.

Mais do que uma parceria, trata-se de um sinal claro de que o desenvolvimento brasileiro pode — e deve — ser construído sobre bases modernas.

E o tempo dessa transformação já começou!*O autor é Engenheiro Eletricista formado pela UFRGS em 1971, foi professor universitário e atuou em grandes projetos de siderurgia e mineração no Brasil. Possui conhecimentos em Direito Tributário, Contabilidade, Economia e Auditoria. Nos últimos seis anos, se dedica a estudos de viabilidade econômica e financeira para usinas eólicas, fotovoltaicas e unidades de recuperação de energia a partir de RSU, aplicando a Simulação de Monte Carlo. Escreve sempre neste espaço de Economia de A PROVÍNCIA DO PARÁ