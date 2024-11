Uepa abre inscrições para mestrado e doutorado em Ciências Ambientais

O PPGCA da Uepa abre inscrições para os cursos de mestrado e doutorado em Ciências Ambientais, com ênfase em Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. Candidatos de diversas áreas do conhecimento podem se inscrever até 10 de janeiro de 2025.

Serão oferecidas 20 vagas para o doutorado e 22 para o mestrado. Consulte o edital para mais detalhes sobre as vagas reservadas para ações afirmativas, servidores da instituição e comunidade em geral.

Tanto mestres quanto doutores de diversas áreas podem se inscrever. O PPGCA é interdisciplinar e aborda Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, com foco em Meio Ambiente e Sustentabilidade e Estudos de Ecossistemas Amazônicos.

Para se inscrever, envie a documentação exigida para o e-mail indicado em cada edital. Candidatos ao doutorado devem doar um kit escolar e os de mestrado, uma cesta básica. Entregar os materiais na secretaria do PPGCA, no CCNT.

O doutorado terá três fases: análise do Lattes, defesa do projeto e entrevista. O mestrado terá quatro: prova escrita e de inglês, análise do Lattes, defesa do pré-projeto e entrevista.

Foto: Bruno Cecim / Ag.Pará