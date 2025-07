Ataque a faca em escola no RS deixa criança morta e três feridos; adolescente de 16 anos é apreendido

Um ataque a faca dentro de uma escola municipal em Estação, no Norte do Rio Grande do Sul, deixou uma criança morta e outras três pessoas feridas na manhã desta terça-feira (8). O agressor, um adolescente de 16 anos, foi imobilizado por populares e apreendido pela Polícia Militar.

O caso aconteceu por volta das 10h na Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi. Segundo a polícia, o jovem entrou na unidade afirmando que entregaria um currículo, mas, já dentro do prédio, lançou bombinhas para criar tumulto e em seguida esfaqueou alunos e uma professora.

A vítima fatal foi o estudante Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos, atingido nas costas dentro da sala de aula. Duas meninas de 8 anos também ficaram feridas com cortes leves na cabeça e no tórax, e uma delas já recebeu alta. A professora, de 34 anos, foi golpeada ao tentar conter o agressor e segue internada.

A instituição de ensino atende 152 alunos e teve as aulas suspensas, assim como toda a rede municipal, por tempo indeterminado. A prefeitura disponibilizou uma equipe de acolhimento psicológico para alunos e familiares.

O autor do ataque é morador do município e fazia acompanhamento psiquiátrico há mais de um ano, segundo o prefeito Geverson Zimmermann. A Polícia Civil investiga as motivações do crime.

Em nota, o governador Eduardo Leite e o ministro da Educação, Camilo Santana, prestaram solidariedade às vítimas. O MEC também enviará uma equipe de psicólogas especializadas para apoiar a comunidade escolar.

“Nada é mais inaceitável do que a violência atravessar os muros de uma escola”, escreveu o governador nas redes sociais.

Imagem: Reprodução