quarta-feira, maio 20, 2026
Desde 1876
Texto aqui...
HomeSEGURANÇA
SEGURANÇA

Vídeo: Colisão entre motociclista e ônibus causa lentidão no trânsito em Ananindeua

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (20), na avenida Hélio Gueiros, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Segundo informações iniciais, um motociclista acabou colidindo na traseira de um ônibus coletivo que trafegava pela via.

Com o impacto, a vítima ficou ferida e precisou de atendimento médico.

Uma ambulância foi acionada para realizar o resgate do motociclista e prestar os primeiros socorros no local.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

O acidente provocou lentidão no trânsito da região durante o atendimento da ocorrência e a retirada dos veículos da pista.

Motoristas que passaram pelo trecho registraram congestionamento e movimentação intensa de equipes de socorro na área.

Web banner Poupança Banpará-300x100
Artigo anterior
Vídeo: PRF apreende mais de 65 kg de drogas durante fiscalização na BR-316, em Benevides
Próximo artigo
Vídeo: Óleo na pista do viaduto da avenida Júlio Seffer exige atenção de motoristas em Ananindeua

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,319FansLike
3,538FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
Web banner Poupança Banpará-320x320
GovPa_UsiPazDomEliseu_WebBanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315