Vídeo: Colisão entre motociclista e ônibus causa lentidão no trânsito em Ananindeua

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quarta-feira (20), na avenida Hélio Gueiros, no bairro do 40 Horas, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém.

Segundo informações iniciais, um motociclista acabou colidindo na traseira de um ônibus coletivo que trafegava pela via.

Com o impacto, a vítima ficou ferida e precisou de atendimento médico.

Uma ambulância foi acionada para realizar o resgate do motociclista e prestar os primeiros socorros no local.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

O acidente provocou lentidão no trânsito da região durante o atendimento da ocorrência e a retirada dos veículos da pista.

Motoristas que passaram pelo trecho registraram congestionamento e movimentação intensa de equipes de socorro na área.