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Vídeo: Desaparecimento de cavalo de carroceiro repercute em Abaetetuba

O clima ficou tenso em Abaetetuba após o desaparecimento do “pé de pano” de um carroceiro, segundo relatos compartilhados nas redes sociais nesta terça-feira (19).

A situação rapidamente repercutiu entre moradores do município, gerando comentários e mobilização nas redes sociais.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o paradeiro do animal nem detalhes sobre quem teria levado o cavalo.

O caso chamou atenção pela importância do animal para o trabalho diário do carroceiro na cidade.

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