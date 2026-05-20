Vídeo: Desaparecimento de cavalo de carroceiro repercute em Abaetetuba

O clima ficou tenso em Abaetetuba após o desaparecimento do “pé de pano” de um carroceiro, segundo relatos compartilhados nas redes sociais nesta terça-feira (19).

A situação rapidamente repercutiu entre moradores do município, gerando comentários e mobilização nas redes sociais.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o paradeiro do animal nem detalhes sobre quem teria levado o cavalo.

O caso chamou atenção pela importância do animal para o trabalho diário do carroceiro na cidade.