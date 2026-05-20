Vídeo: Óleo na pista do viaduto da avenida Júlio Seffer exige atenção de motoristas em Ananindeua

Motoristas e motociclistas que trafegam pelo viaduto da avenida Júlio Seffer, em Ananindeua, devem redobrar a atenção nesta quarta-feira após o registro de óleo espalhado na pista.

A situação aumenta o risco de derrapagens e acidentes, principalmente envolvendo motociclistas.

Condutores que passam pelo trecho são orientados a reduzir a velocidade, evitar freadas bruscas e manter distância segura dos demais veículos até que a situação seja normalizada.

O alerta circulou nas redes sociais e chamou atenção para os riscos no local.