Baile do Especialista reúne alta patente da Aeronáutica e da sociedade no Cassazum

Uma organização impecável, acompanhada de um grande show musical, marcou a programação do tradicional “Baile do Especialista” promovido pela diretoria do Cassazum, à frente a presidente, Suboficial da Aeronáutica Heloísa Helena, que recepcionou com fidalguia os militares da Aeronáutica e associados do clube militar.

O evento realizado no Salão Nobre do Cassa no último final de semana, começou com as palavras da presidente Heloisa Helena. Ela ressaltou a importância pela data comemorativa ao “Dia do Especialista”. O Coronel Christiano Pinto Marçal, acompanhado da esposa Marcely Caroline Baena Braga Marçal, representou o Major Brigadeiro do I COMAR, José Virgílio Guedes de Avellar. O Coronel Paulo Sergio Teixeira da Cunha falou com propriedade sobre a importância da aviação do Catalina na Amazônia, trabalho de suma importância executado através dos militares nas décadas de 80 e 90.

As bandas musicais Camarote Vip e Xeiro Verde deram show com seus repertórios que proporcionaram momentos inesquecíveis para os casais militares e associados do clube militar. Também houve apresentações de dançarinos que incrementaram como se dançar o carimbó. Eles levaram ao delirio os apaixonados pela música paraense.

Durante o evento, foi servido o jantar aos presentes.

Texto e imagem: Nonato Batista/Ronabar