Evento reúne personagens gigantes, bandas marciais, palhaços e apresentações musicais e atrai milhares de espectadores às ruas de Manhattan. É a primeira vez que o desfile é adiado por causa do mau tempo.

Os enormes balões infláveis de personagens de desenhos animados são uma das principais atrações do tradicional desfile da Macy’s, realizado anualmente em Nova York para celebrar o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos.

A edição deste ano, que marca o centenário do evento, foi adiada de quinta-feira (26) – o dia em que se celebra Ação de Graças – para ontem, sábado, 28, por causa de uma previsão de forte tempestade com ventos intensos.

Em uma entrevista coletiva na véspera do feriado, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, disse que a decisão foi coordenada com a Macy’s, o Departamento de Polícia de Nova York e outras agências.

O evento é transmitido para todo o país pela televisão e se tornou parte das tradições do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Além dos enormes personagens infláveis, a programação reúne bandas marciais, palhaços, líderes de torcida e artistas populares que fazem apresentações ao vivo. Milhares de pessoas acompanham o espetáculo nas ruas de Manhattan.

Desfile já teve balões danificados pelo vento

O mau tempo já havia prejudicado o desfile em outras ocasiões. Em 1997, fortes rajadas de vento empurraram um balão do personagem O Gato de Cartola contra um poste de iluminação pública. Parte da estrutura caiu sobre uma multidão de espectadores. Duas pessoas foram hospitalizadas com ferimentos na cabeça.

Outros dois balões gigantes, com representações infláveis do Pantera Cor-de-Rosa e do dinossauro Barney, também foram bastante danificados pelo vento.

O desfile foi suspenso entre 1942 e 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, mas nunca havia sido adiado por causa das condições climáticas.

Todos os balões de personagens que foram levados para Manhattan e inflados antecipadamente na quarta-feira para o evento deste ano terão agora de ser esvaziados e devolvidos à instalação da Macy’s em Nova Jersey. Depois, precisarão ser preparados novamente para o desfile, em um processo que normalmente leva uma semana, disse Will Coss, diretor da Macy’s Studios.

As autoridades municipais também estão levando em conta questões de segurança. Uma presença reforçada do Departamento de Polícia de Nova York está prevista ao longo do percurso, apesar de não haver “nenhuma ameaça específica conhecida ou considerada confiável” contra o desfile, afirmou a comissária de polícia da cidade, Jessica Tisch.

Fonte e imagem: Portal G1/Globo