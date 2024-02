Bambam recebeu valor milionário para apanhar de Popó; Veja quanto

Na noite do último sábado (24), a tão esperada luta entre o tetracampeão mundial Acelino “Popó” Freitas e Kléber Bambam, vencedor da primeira edição do Big Brother Brasil (BBB), agitou o Fight Music Show 4, realizado na casa de shows Vibra São Paulo. O ex-boxeador dominou o combate, necessitando de apenas 36 segundos para encerrar a disputa, aplicando dois knockdowns em Bambam e forçando o árbitro a encerrar o confronto. Após a vitória, Popó expressou sentir-se “desrespeitado” pelo ex-BBB, destacando comentários que desmereceram seu boxe e esporte.

Apesar da derrota no ringue, Kléber Bambam não saiu de mãos vazias. De acordo com o colunista Wilson Baldini Jr., do jornal Estadão, tanto Bambam quanto Popó embolsaram mais de R$ 3 milhões pela luta, provenientes de patrocinadores e bolsas de aposta. Vale ressaltar que o valor total do prêmio pode ser ainda maior.

Em entrevista anterior ao podcast “Ticaracaticast” no início de fevereiro, Bambam revelou que o montante recebido pela luta já ultrapassava o prêmio que ganhou no BBB. “Essa luta já passou do prêmio do Big Brother, particularmente, para mim. Essa luta, só de patrocinadores, já deu mais de dois ou três prêmios de BBB. Eu tenho patrocínios internacionais (…) É mundialmente agora, a brincadeira mudou”, afirmou o ex-BBB.

Após a derrota, Bambam compartilhou nas redes sociais um recado aos seguidores, exibindo o rosto inchado após os socos de Popó. Limitou-se a dizer: “Hora de comer. Pegar um docinho. Tudo certo, pessoal. Muito feliz com tudo que aconteceu. Agora é bola pra frente. Boa noite a todos, agradecer o carinho de todos. Fiquem com Deus”, encerrando sua mensagem.

Com informações do Em Off.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Reprodução/Em Off