Realeza: Irmão de William pode sofrer com alteração de última hora da atriz

Príncipe Harry está de viagem marcada para a Inglaterra. O irmão de William chega no país no dia 8 de maio, para comemorar o 10º aniversário do Jogos Invictus, competição criada por Harry.

Porém, parece que o pai de Archie e Lilibet irá sozinho! Isso porque, de acordo com portais ingleses, a atriz Meghan Markle estaria com medo de voltar para a Inglaterra, principalmente por conta de seus filhos.

“Tanto Harry quanto Meghan planejavam vir ao Reino Unido, mas quando a hora e a data exatas de sua aparição foram divulgadas, ela começou a repensar essa ideia”, relatou uma fonte anonima do portal Ok!

Então, a vinda da família inteira para a Inglaterra teria um ultimato: ou uma maior equipe de segurança acompanha a família, ou Harry irá sozinho visitar a Família Real. Afinal, a ideia inicial seria não só aparecer na celebração dos Jogos Invictus como também visitar o rei Charles III.

Entretanto, a situação é tão delicada que o príncipe parece ter implorado para a esposa ir junto com ele. “Não quero fazer isso sozinho”, teria dito o príncipe Harry. Porém, Meghan Markle parece ter mantido a sua decisão: Archie e Lilibet, que foi apenas uma vez para o país desde seu nascimento, só poderão visitar a Inglaterra caso a atriz esteja junto.

Infelizmente, os planos de Harry de tentar se reconectar com a família terão que ficar para mais tarde. Afinal, o plano do príncipe era tentar manter visitas regulares ao país natal. “Há tanta coisa acontecendo nos bastidores que isso simplesmente não é possível no momento”, revelou a fonte anônima do portal.

Imagem: Shutterstock