Barco-escola: auditório do JAQ H1 é inaugurado com protagonismo de alunos da rede pública do Pará

Estudantes da rede estadual participaram da primeira atividade oficial do laboratório flutuante durante a COP30

Em uma manhã marcada por entusiasmo e descobertas, alunos da rede pública do estado do Pará foram os primeiros a inaugurar o auditório do JAQ H1, embarcação 100% movida a hidrogênio verde. A visita, realizada na última terça-feira (11), durante a COP30, foi organizada pelo Instituto Mondó em parceria com a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), reforçando o compromisso com a educação ambiental e o acesso democrático ao conhecimento científico.

Como barco-escola, o JAQ H1 abriu suas portas para que os estudantes conhecessem de perto a tecnologia pioneira, vivenciassem o funcionamento do laboratório flutuante e participassem de um painel sobre educação ambiental e mudanças climáticas. Para muitos deles, foi a primeira oportunidade de entrar em contato direto com uma solução inovadora de energia limpa — experiência que, para os organizadores, simboliza o encontro entre o futuro e a nova geração de agentes da transição energética.

“Eu diria que é o momento mais emocionante para nós, por estar recebendo alunos das redes estadual e municipal aqui”, destacou Cila Schulman, CEO do JAQ Hidrogênio.

Durante a atividade, os estudantes também apresentaram projetos desenvolvidos em suas escolas, incluindo iniciativas que renderam medalha de ouro na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética e a criação de uma placa de controle térmico feita a partir do caroço de açaí — exemplos que demonstram o potencial criativo e científico existente na rede pública paraense.

“Esse barco tem o futuro brilhante porque navega pelas águas usando o hidrogênio, uma energia que não causa danos à natureza”, destaca Joana Acácio, medalhista de ouro na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética.

Para o Instituto Mondó, a participação dos estudantes é símbolo de sua missão de promover desenvolvimento social, econômico, ambiental e cultural em regiões vulneráveis, especialmente na Amazônia. A diretora de Relações Internacionais da instituição, Julia Jungmann, ressaltou que “esses jovens, em suas escolas, já estão pensando em soluções verdes”, e que, com a iniciativa, puderam “ver na prática como é uma solução que causa impacto na vida das pessoas”.

O JAQ H1, apresentado pela primeira vez na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, representa uma nova era de navegação limpa e responsável. Idealizado ao longo de cinco décadas por Ernani Paciornik, presidente do Grupo NÁUTICA, o barco de 36 metros foi concebido como um avançado laboratório flutuante, com a missão de apoiar pesquisas e ações educativas ambientais nos biomas brasileiros.

Para Schulman, a presença dos alunos nesse momento inaugural reforça o simbolismo do projeto: conectar a geração que conduz a transição energética com aquela que assumirá o protagonismo na preservação ambiental. “É a geração do futuro, a geração que de fato vai parar de poluir. Nós estamos fazendo a transição energética. Eu espero que no mundo dessas crianças a gente já tenha superado essas questões ambientai”, ressaltou.

Fotos: Divulgação