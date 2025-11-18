terça-feira, novembro 18, 2025
Cinco dias de festa paraense: ‘carimbó do meu Pará’ movimenta a estação das docas, confira a programação

Serão cinco dias de apresentações, ocorrendo diariamente no horário nobre, das 17h às 22h, com acesso a diversas atrações culturais.

A Estação das Docas recebe, de 19 a 23 de novembro, uma programação especial com o projeto “Carimbó do Meu Pará”, que visa celebrar a rica musicalidade e as tradições amazônicas. Durante cinco dias, o evento promete movimentar a Orla de Belém com apresentações gratuitas e abertas ao público.

Grupos regionais sobem ao palco do Anfiteatro São Pedro Nolasco para evidenciar a força dos ritmos e da cultura da Amazônia. Além do carimbó, o projeto dará destaque ao brega paraense, um ritmo que ganhou reconhecimento oficial pela ONU Turismo em 30 de maio de 2025, ao declarar Belém como Capital Mundial do Brega.

As apresentações ocorrerão sempre no final da tarde e à noite, das 17h às 22h.

O evento tem patrocínio da Equatorial Pará e conta com o apoio institucional da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas, da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), por meio da Lei Semear, além do Governo do Estado.

PROGRAMAÇÃO

QUARTA (19/11)
17h – Grupo Regional Mururé
18h – Grupo Sabor Marajoara
20h – Banda Açaí Pimenta

QUINTA (20/11)
17h – Grupo Uirapuru
18h – Grupo Regional Pará Caboclo
20h – Kim Marques

SEXTA (21/11)
17h – Os Curupiras
18h – Som de Pau Oco
20h – May Ávila

SÁBADO (22/11)
17h – Grupo Regional Mapinguari
18h – Balé Folclórico da Amazônia
20h – Carimbolando

DOMINGO (23/11)
17h – Frutos do Pará
18h – Ayrakyrã
20h – Fruta Quente

Funcionamento especial da Estação das Docas em novembro (COP30):
– Domingo a quarta: 10h à 0h
– Quinta a sábado: 10h às 2h

SERVIÇO

Projeto: Carimbó do Meu Pará
Local: Estação das Docas – Anfiteatro do Forte São Pedro Nolasco
Data: 19 a 23 de novembro
Hora: 17h às 22h
Entrada: Gratuita

Foto: Beatriz Santos/OS Pará 2000

